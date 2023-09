Radovic: "Tenemos un equipo con mucho talento"

Nemanja Radovic, jugador del UCAM Murcia Club Baloncesto, aseguró jugarán "mucho más rápido y más físico" que durante la campaña anterior y que a esas características se añade "mucho talento" para competir en la Liga Endesa y en la Liga de Campeones FIBA tras haberlo hecho ya en la Supercopa.



El ala pívot montenegrino, de 31 años y que cumple su séptima campaña en el club universitario en dos etapas, habló a dos días del estreno del conjunto entrenado por Sito Alonso en el campeonato liguero, fijado para el sábado a las seis de la tarde en la pista del Covirán Granada.



La temporada volverá a ser muy exigente y eso lo sabe perfectamente su capitán, quien tiene muy buenas sensaciones tras la Supercopa celebrada precisamente en el Palacio de los Deportes de Murcia y en cuyas semifinales el UCAM CB vendió cara su derrota por 74-79 frente al Unicaja de Málaga.



"Creo que hicimos un buen trabajo, reaccionamos varias veces en el partido y eso quiere decir que somos un equipo con carácter", destacó al tiempo que apuntó algunas de las cualidades que ve en el equipo. "Vamos a jugar mucho más rápido y ser más físicos con un equipo en el que hay mucho talento".



El cuadro grana afrontará una semana complicada con tres partidos ya que tras visitar Granada, recibirá al Baskonia el miércoles 27 a las ocho y media de la tarde y al Lenovo Tenerife el sábado 30 a las nueve menos cuarto de la noche.



"Ahora estamos haciendo el análisis del partido de este sábado y hay que cambiar el chip de la Supercopa y prepararse para lo que viene sabiendo que cada inicio de la Liga Endesa no es nada fácil", señaló el de Berane.



Del conjunto nazarí en el recuerdo de Nemanja están las dos derrotas encajadas la pasada campaña, por 82-89 en Murcia y por 88-67 en Granada.



"El año pasado nos ganaron aquí y allí pero nosotros vamos a estar preparados e iremos a por la victoria en su cancha", avisó.



En el choque contra el Unicaja el internacional montenegrino coincidió con dos interiores llegados al club este verano como el sueco Simon Birgander y el senegalés Moussa Diagne. "Fue bastante divertido coincidir con ellos. Tienen mucho talento y ahora sólo falta que Jordan Sakho coja la forma", dijo aludiendo igualmente al pívot congoleño, quien sigue en el grupo y está saliendo de una lesión.



Radovic se incorporó más tarde a la pretemporada por estar disputando el Mundial con la selección de su país. "Desde que llegué vi que se está trabajando muy bien y cada uno de los jugadores del equipo está dando su máximo nivel, por lo que no hay nada que reprochar y eso es muy importante para que todos estemos unidos para una temporada muy larga y con dos competiciones", señaló.



En cuanto a los objetivos a perseguir indicó los deseos pero con cautela y sabiendo que la clave es trabajar duro. "A todos nos gustaría dar un paso, jugar la Copa y las eliminatorias por el título y ganar la Liga de Campeones FIBA pero vamos a ir poco a poco y conociéndonos".



"En la primera vuelta no lo vamos a tener nada fácil porque todos los equipos son buenos y te puede ganar el último igual que tú vencer al primero y será complicado competir contra los ochos primeros del pasado curso, que aumentaron su nivel", manifestó.