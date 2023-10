PSOE de Murcia urge a la concejala de Salud a "atacar de raíz la plaga de mosquitos" en el municipio

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia Esther Nevado ha pedido a la edil de Salud, Pilar Torres, que "ataque de raíz la plaga de mosquitos que estamos viviendo en nuestro municipio", según han informado fuentes del partido en un comunicado.

Nevado ha afirmado que "a diario" se recaban quejas de vecinos y vecinas por el "altísimo número de estos insectos", y ha exigido poner en marcha actuaciones que mitiguen este problema "de forma efectiva e inmediata".

"El Ayuntamiento cuenta con un servicio eficaz que se debe dirigir, no se trata solo de sacar un helicóptero para que el alcalde Ballesta tenga una foto impresionante. Echamos de menos campañas de comunicación, no entendemos por qué ya no se publicita de forma periódica en las redes municipales y de salud la app 'Plagas Murcia', que desde el PSOE pusimos en marcha durante nuestro mandato", ha señalado.

Asimismo, Nevado ha recordado que la mayoría de los focos se encuentran en entornos privados, "ya que al mosquito tigre le gustan los pequeños cúmulos de agua, de ahí que haya que extremar la precaución en balcones, terrazas o patios de viviendas particulares". También ha abogado por aumentar las inspecciones y seguir informando a la población sobre la necesidad de que "todos contribuyamos a reducir este problema".

"Desde el PSOE pedimos a la concejala de Salud que se dé cuenta de que la gestión de las plagas es parte de sus competencias. No hace falta tratar de matar mosquitos a cañonazos, sabemos que el contrato cuenta con la posibilidad de sacar un helicóptero pero tanto los técnicos municipales como los de la concesionaria optan por otros métodos más quirúrgicos, como el uso de drones eléctricos que, además, no contaminan", ha finalizado.