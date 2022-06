El PSOE advierte que López Miras "miente" con los pactos

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Carmina Fernández ha asegurado que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha hecho un discurso "vacío, con muchas palabras y sin compromisos" durante la primera sesión del debate sobre el estado de la Región.

"Los únicos pactos de López Miras son con tránsfugas y con diputados sin partidos", ha dicho la socialista que le ha recriminado que "todos los acuerdos y pactos que hasta la fecha ha firmado han sido incumplidos". Entre los acuerdos que ha citado destacan el plan para la recuperación económica, el pacto del Agua, el pacto contra la pobreza o el plan para combatir la economía sumergida.

La parlamentaria ha advertido que el presidente del Gobierno regional "viene a proponer más pactos cuando no reúne a las comisiones de los pactos que ya se han firmado, es todo mentira", ha apuntado.

Asimismo, ha denunciado que el pacto por las infraestructuras del Gobierno regional "no habla de las infraestructuras de la Región. Hay infraestructuras que lleva prometiendo años y no las cumple".

En ese sentido, ha recordado que el secretario general de los socialistas murcianos ya propuso un pacto por las infraestructuras que incluyera las infraestructuras necesarias para la Región. "Ese es el verdadero pacto de infraestructuras que incluye todas las que son necesarias. Queremos un pacto que incluya todo y a todos", ha dicho.

La parlamentaria ha señalado que el presidente "propone y cuenta, pero todos son discursos vacíos que no llevan a ninguna parte". Fernández ha continuado asegurando que el presidente ha explicado "muchas cosas que son absolutamente falsas" y ha finalizado indicando que la gestión del gobierno "suspende y le suspenden los ciudadanos. Es un discurso vacío, de un presidente agotado, es un presidente acabado con un gobierno que no sabe gestionar. Este no es el gobierno que se merecen los ciudadanos de la Región".