Proexport denuncia "mentiras" de Ribera y afea la "pasividad" de Planas

La Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport) ha defendido este lunes que el "ataque" de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, al trasvase Tajo-Segura, "está basado en mentiras", al tiempo que ha afeado al titular de Agricultura, Luis Planas, su "pasividad" sobre este asunto.

El presidente de Proexport, Mariano Zapata, ha informado de que acudirá este martes a la movilización convocada en Madrid por el Círculo del Agua en defensa del trasvase mientras se reúne el Consejo de Ministros para abordar, entre otros asuntos, la planificación hidrológica del Tajo para el periodo 2023-2027.

"Si nada lo evita, y a pesar de que incluso el Consejo de Estado del pasado día 19 daba la razón a los regantes, este martes el Consejo de Ministros aprobará un recorte al trasvase Tajo-Segura justificado, solamente, por las mentiras de la ministra Teresa Ribera", ha indicado la asociación.

Al hilo, ha apuntado que esta decisión se tomará "sin aval científico ni técnico de ningún tipo y poniendo en peligro más de 15.000 empleos y la continuidad de la agricultura del sureste español".

"Por ello, no podemos dejar de expresar nuestro desacuerdo ante la Moncloa e intentar que se nos escuche", ha declarado Zapata, quien ha resumido las "mentiras" del Miteco en tres aspectos.

En primer lugar, al hecho de que, según la sentencia del Tribunal Supremo, se debe fijar un caudal ecológico de los ríos, pero no establece que este deba elevarse, lo que "da lugar a la respuesta del Consejo de Estado en la que se hace referencia a que la falta de coordinación puede provocar una afección relevante a un elemento de la planificación hidrológica nacional como es el Tajo-Segura".

Por otro lado, Ribera ha señalado que el agua que no llegue del trasvase lo hará a través de desaladoras, pero, según ha explicado Proexport, "la realidad es que la planificación contempla una merma del 39,6% en el agua del trasvase destinada a regadío".

En el caso del aumento de aguas desaladas destinadas a zonas regables del trasvase, se pasaría de 85,8 hectómetros a 106,1. Es decir, "ante una merma de 78 hectómetros del trasvase solo se prevé un aumento de 20,3 hectómetros en un suministro de aguas desaladas, una cuarta parte", ha añadido.

No obstante, el aspecto que "más llama la atención" de Proexport es que Ribera basa su proyecto en un texto que "no es el que se aprobó el pasado noviembre en el Congreso Nacional del Agua", lo que apunta, a su juicio, a que "se está cometiendo una irregularidad".

"NO PODEMOS QUEDARNOS DE BRAZOS CRUZADOS"

Zapata ha recalcado que el "ataque" a regantes y agricultores del Levante no tiene base científica, sino que atiende a "argumentos políticos, ideológicos y falsedades".

Ante él, ha dicho, "no podemos quedarnos de brazos cruzados" pues "está en juego el trabajo de miles de familias, pero también la continuidad del sector agrícola y de la producción de las frutas y hortalizas que consumen millones de familias de toda España".

Asimismo, ha asegurado que el sector de la agricultura murciana se muestra "atónito" ante el "silencio" y la "pasividad" del ministro del ramo, Luis Planas, frente a esta situación. "No será su competencia, pero sí su responsabilidad defender a nuestros agricultores", según ha afirmado el presidente de Proexport.

Por último, la asociación ha expresado su "total" apoyo al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y las Mesas del Agua.

ASAJA SE SUMA A LA CONCENTRACIÓN DE ESTE MARTES

ASAJA Murcia participará este martes en la concentración convocada por el Círculo del Agua en Madrid para defender el trasvase Tajo-Segura e "impedir su abolición y desaparición".

"No vamos a consentir que se reduzca el Tajo-Segura, pues reducirlo es el fin para el campo murciano", han indicado desde ASAJA.

El secretario general de la asociación, Alfonso Gálvez Caravaca, ha insistido en que "vamos a seguir movilizándonos para evitar que el Gobierno de Pedro Sánchez lleve a cabo una reducción del trasvase que sería el fin y la desaparición del sector agroalimentario murciano, y también de todo el Levante español".

Para Gálvez Caravaca, "la desalación no es una solución, es solamente un parche y, además, no va a solucionar nuestro escasez de recursos hídricos". Al hilo, ha precisado que "la solución más eficaz y realista es el trasvase Tajo-Segura, pero no reduciéndolo porque están buscando que desaparezca, y eso no vamos a consentirlo".

"Vamos a luchar por defender el trasvase Tajo-Segura, que es la vida para la agricutura murciana, y no vamos a permitir ni consentir que quieren acabar con él porque se está poniendo en peligro uno de los sectores más importantes de nuestra economía", ha recalcado el dirigente de ASAJA, para quien el Tajo-Segura es "intocable".