Presidente TSJ advierte de un "tsunami" de asuntos y "avalancha" de ERTES cuando acaben medidas de contención

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, ha advertido este jueves que la "avalancha o tsunami" de asuntos va a venir cuando acaben las medidas de contención. Considera, en este sentido, que estas medidas "deberían mantenerse cuanto más mejor" y aboga por una desescalada gradual en los ERTE y moratorias, "muy analizada por sectores, pero no de un día para otro".

Así lo ha manifestado Pasqual del Riquelme en el transcurso de la Memoria Judicial del año 2020, donde ha dejado claro que esa avalancha "vendrá y veremos según se actúe en más o menos".

"Está en la mente del Ejecutivo el hacerlo así, pero desde la Administración de Justicia entendemos que sería más pertinente, porque no solo permitiría tratar cada problema conforme a sus circunstancias, sino que también el reflejo que tendría en la litigiosidad sería más modulado y escalado en el tiempo", ha señalado el presidente del TSJ de Murcia.

De lo que no hay duda, ha insistido, es que "cuando acaben esas medidas empezará esta crónica anunciada" con la "avalancha" de los ERTE fundamentalmente, que "generarán asuntos relacionados con despidos, alteración sustancial de condiciones de trabajo o modalidades de trabajo, como el teletrabajo".

Pero ha asegurado que la Justicia se prepara para ello. En el caso de lo Mercantil, "creemos estar bien provistos, en condiciones de responder bien", en el ámbito de lo Contencioso "se ha solicitado algún refuerzo adicional pendiente de su aprobación" y en lo Social "ha sido donde más hemos trabajado y obtenido dos equipos dinámicos más".

Una litigiosidad "masiva" derivada de una crisis sanitaria y económica, posterior, ha indicado el presidente del TSJ de Murcia, que ha recordado, al hilo, los mecanismos que se pusieron en marcha con el informe de alerta temprana, en virtud del cual mensualmente se chequea la entrada de asuntos y su categoría, permitiendo conocer si aumentan o descienden y la tipología de los mismos. La lectura de este 2021 es que la entrada se está comportando en formato "montaña rusa, porque no hay una tendencia clara", pero ha insistido en que "esa avalancha vendrá".

En materia de violencia de género preguntado sobre cómo se comportará este fenómeno en la era poscovid, aunque reconoce que es difícil hacer un diagnóstico, se constata que las denuncias recibidas descendieron un 5 por ciento en la Región, frente al 10 por ciento del conjunto de la nación, con más de 6.000 asuntos en los juzgados durante el pasado año.

Han descendido las órdenes de protección un 9,1 por ciento con más de 1.200 y el 60 por ciento de las denuncias fueron de las víctimas, ha precisado.

Aunque Murcia es la cuarta comunidad con mayor número de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 habitantes, "lo que podría inducir a pensar que hay más violencia", el presidente del TSJ ha reflexionado sobre ello, ya que solo el 5,3 por ciento de las mujeres que son víctimas se acogen a su derecho a no declarar, cuando la media nacional supera el 10 por ciento.

A su juicio, parece que la mujer que denuncia o aparece como víctima en el procedimiento "es menos reacia a contener la respuesta a no colaborar, no se sabe si es porque tenemos más violencia de género oculta o mayor sensibilización".

Finalmente, sobre las decisiones que los jueces han tenido que tomar con motivo del Estado de Alarma y la pandemia, reconoce que ha sido un problema novedoso y que el ordenamiento jurídico "debía haber estado mejor provisto de instrumentos normativos".

Pese a ello, asegura que los jueces han cumplido su misión, ratificando o denegando y si la respuesta no ha sido uniforme "no es por un problema sistémico, sino porque es una jurisprudencia en construcción". Los jueces, recuerda, "están para solucionar problemas, no para crearlos, no podemos provocar o ser fuente de la generalización del problema".

