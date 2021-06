El presidente de la Región recibe la primera dosis de la vacuna en Lorca

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha recibido este sábado en Lorca la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. López Miras se ha mostrado "contento", "tenía muchísimas ganas", ha subrayado, y ha reconocido el trabajo realizado por los profesionales de la Sanidad Pública de la Región de Murcia desde el inicio de la pandemia y, en concreto y al estar en la Ciudad del Sol, de los del Área de Salud III.

"La vacunación va a buena ritmo. Yo tengo 37 años y ya tengo la primera dosis de la vacuna puesta, lo que es una muestra de que el ritmo de vacunación avanza a muy buen ritmo", ha dicho el presidente de la Región de Murcia, que se pondrá la segunda dosis el 20 de julio.

Y es que, en la Región de Murcia, se han puesto cerca de 1,2 millones de dosis de la vacuna y cerca de 500.000 personas ya cuentan con la pauta completa, "es la luz al final del túnel", ha dicho López Miras.

A pesar de ello, ha apelado a la responsabilidad de los murcianos, en el primer día en el que la mascarilla deja de ser obligatoria en espacios abiertos, pero todo ello no puede hacer "que no sigamos teniendo la prudencia y la responsabilidad de saber que aún no hemos superado la pandemia".