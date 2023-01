PPRM buscará frenar el recorte del trasvase en los tribunales

Si el Consejo de Ministros aprueba este martes, tal y como está previsto, el nuevo plan de cuenca del Tajo que supone un recorte en los caudales trasvasables al Segura, el PP murciano y el Gobierno regional buscarán todos los resquicios administrativos, judiciales y legales para tratar de frenar el proyecto en los tribunales.



Así lo ha defendido el vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PP, Joaquín Segado, tras la reunión semanal del Comité de Dirección del partido en la que se ha analizado, ha dicho, esa previsible aprobación del nuevo plan de cuenca.



Segado ha definido esa medida como “un nuevo ataque a la Región de Murcia, seguramente el más grave que ha sufrido en décadas”, y que se llevará a cabo a pesar de la importante movilización en contra de los regantes y del dictamen del Consejo de Estado que “asume plenamente las alegaciones” planteadas por el Gobierno murciano.



Ese documento, ha defendido, es “demoledor” y demuestra que las medidas relacionadas con el recorte del trasvase no están basadas en criterios científicos o técnicos, “sino por motivos estrictamente electoralistas”.



“¿Qué más tiene que pasar para que Sánchez dé marcha atrás y no cometa ese atropello contra nuestra tierra?”, se ha preguntado.



No obstante, ha lamentado que no es la primera vez que el Consejo de Ministros toma una decisión contraria a los informes del Consejo de Estado, por lo que el PP no tiene “muchas esperanzas” de que vaya a ocurrir algo distinto en esta ocasión, por lo que si se aprueba el recorte para el trasvase, el Gobierno autonómico “emprenderá todas las acciones administrativas, jurídicas, legales y políticas” a su alcance “para intentar evitar este atropello”.



Por último, ha lamentado que mientras el Gobierno central “da una puñalada política a la Región de Murcia”, su delegado y secretario general del PSOE en Murcia, José Vélez, “sigue guardando silencio”.