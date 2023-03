Política Social pide corresponsabilidad como paso imprescindible para igualdad

Reivindicar la corresponsabilidad como paso imprescindible para lograr la igualdad real entre hombres y mujeres: ese es el mensaje central del manifiesto que esta mañana se ha leído a las puertas de la Consejería de Mujer y Política Social para conmemorar este 8M.



Lo han leído la consejera, Conchita Ruiz, junto con Teresa Lajarín, delegada territorial de la ONCE; María Dolores Bolarín, presidenta de ANAEDE; María José Puche, presidenta de OMEP; Carmen Inglés, presidenta de AFAMMER, y Silvia Muñoz, directora general de Mujer de la comunidad autónoma.



Todas ellas han puesto de relieve que, a pesar de los logros de los últimos años, todavía persisten las desigualdades, motivo por el que el 8 de marzo sigue siendo un día para luchar por la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.



Han aprovechado también la oportunidad para recordar a las mujeres que a lo largo de la historia “se plantaron anta la sociedad y sirvieron como palanca para el cambio”.



“Cualquier manifestación de violencia es un obstáculo infranqueable para alcanzar la plena igualdad”, han advertido, y han recordado a las 49 mujeres asesinadas por la violencia machista en 2022 y las 10 que lo han sido en lo que va de este 2023.



“Acabar con esta lacra nos involucra a todos”, han advertido.



Por último, han insistido en recordar la importancia de la corresponsabilidad, como señala el lema elegido para las celebraciones de este año, “Sumar esfuerzos multiplica oportunidades”, y ha incidido en la importancia de articular medidas que permitan a las mujeres decidir cómo abordar su vida, desde la plena incorporación laboral y social, evitando la discriminación salaria, porque “hasta que no exista verdadera conciliación”, no habrá tampoco igualdad.



Tras la lectura del manifiesto, en declaraciones a los periodistas, Ruiz ha recordado que la Consejería ha puesto en marcha una línea dotada con 3 millones de euros que gestionarán los ayuntamientos para articular medidas que favorezca esa conciliación, con recursos flexibles y adaptados a las necesidades de las mujeres en cada territorio.

Esa línea se engloba en el programa de corresponsabilidad, dotado con más de 18 millones de euros.



SE ha referido también al nuevo servicio telefónico de acompañamiento, pensado especialmente para mujeres que se sientan inseguras en determinadas situaciones y que podrán llamar al número 968 34 34 00, para poder conversar con alguien, un servicio que entrará en funcionamiento coincidiendo con las fiestas de Semana Santa y que estará operativo todos los días las 24 horas.