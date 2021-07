Policía Nacional pone en marcha el dispositivo especial verano

La Jefatura Superior de la Región de Murcia ha puesto en marcha con motivo de la llegada del verano un dispositivo especial para evitar que se puedan producir robos en las viviendas de la ciudad de Murcia las cuales quedan deshabitadas por traslados a segundas residencias.

Se trata de un dispositivo que la Policía Nacional va a llevar a cabo a nivel Regional y que también está relacionado con la protección del turista en la Región.

Las diferentes unidades de las Brigadas de Seguridad Ciudadana, Unidad esde Prevención y Reacción (U.P.R.), Grupos Operativos de Repuesta (G.O.R) y Grupos de Atención al Ciudadano (G.A.C) dedicarán gran parte de sus efectivos a la protección de los hogares y a velar por un turismo seguro en la Región.

Programa colectivos ciudadanos

Desde la Policía Nacional, y especialmente desde el área de Participación Ciudadana se ha puesto en marcha un programa de colectivos ciudadanos con el fin de guiar a la ciudadanía ante cualquier incidencia relacionada con la seguridad en la vivienda.

Llama al 091

Si Observas gente extraña o en actitud vigilante en el portal o merodeando por la calle, si escuchas ruido en viviendas desocupadas o ante cualquier síntoma que te haga presumir la comisión de un hecho delictivo en tu vivienda o en la de tus vecinos, ponte en contacto con la Policía Nacional, llama al 091.

Una de las líneas de actuación más importantes del Programa de Colectivos Ciudadanos es la dirigida a fomentar la asunción de hábitos seguros en la ciudadanía para prevenir la comisión de robos en sus domicilios y trasteros.

Consejos para participar en tu propia seguridad

? Cuando salgas de casa, las puertas y ventanas de acceso a la vivienda deben estar cerradas

? Siempre que salgas de casa, aunque sea por un instante, cierra la puerta con llave.

? Si has perdido tus llaves o acabas de mudarte, cambia las cerraduras.

? Siempre que sea posible, guarda los objetos de mayor valor en una caja de seguridad. Además, realiza un inventario con fotos de dichos objetos, incluyendo nº de serie, marca y modelo en caso de los aparatos electrónicos y personalízalos con alguna marca. Todo ello permitirá su identificación en caso de robo.

? Cuida que la abundancia de correo en tu buzón no delate tu ausencia: pídele a algún vecino de tu confianza que te lo retire con frecuencia.

? No cuentes ante desconocidos ni en Redes Sociales tus planes de veraneo: podrías dejarles demasiadas pistas si sus intenciones no son buenas.

? Todo lo que en tu vivienda transmita apariencia de estar habitada, será un seguro de prudencia muy eficaz: no bajes del todo las persianas, y valora instalar un reloj programable que ilumine la vivienda por zonas, encendiendo y apagando luces y algunos electrodomésticos de la casa en horarios distintos...

? Si ves la puerta de tu domicilio abierta o una ventana rota, no entres. Llama inmediatamente a la Policía y no toques nada del interior para no destruir posibles pruebas.

? No facilites la entrada en tu inmueble a personas desconocidas.

? Exige siempre acreditación a los representantes de servicios técnicos (gas, luz, agua, etc.) y confírmala telefónicamente.

Si te vas de vacaciones

? Instala una puerta de seguridad, un cerrojo y/o una alarma.

? No desconectes el timbre de la puerta. Es una señal inequívoca de ausencia.

? No divulgues tu ausencia a los vecinos, comunica sólo a los más allegados dónde y cómo pueden localizarte.

? Deja la llave a una persona de confianza para que realice visitas periódicas y recoja la correspondencia del buzón.

? No abandones a tus animales de compañía: necesitan ser atendidos adecuadamente y podría derivar en responsabilidades.