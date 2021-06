Podrá servirse comida y bebida en los espectáculos, si es en mesa y por camarero

Los organizadores de conciertos y espectáculos en la Región podrán servir comida y bebida siempre que sea en el asiento o en la mesa del espectador y que lo haga un camarero, porque no está permitido ni el autoconsumo ni el consumo en barra, con lo que se equipara este tipo de eventos con la hostelería.

Así lo ha anunciado este lunes el consejero de Salud, Juan José Pedreño, tras la reunión del Comité Covid, quien ha señalado que la flexibilización de estas medidas responde a que la Región de Murcia ha bajado de Nivel 2 medio a Nivel 1 bajo al descender la Tasa de incidencia del Covid un 30 por ciento esta semana con respecto a la anterior, así como la presión asistencial.

En este sentido, ha dicho que el Nivel 1 también permite ampliar el aforo al 75% en oposiciones y exámenes, con un máximo de 400 personas por sede y convocatoria, al igual que el de espectáculos y festejos, y actos multitudinarios, con un máximo de 5.000 personas en el exterior y 1.200 en el interior.

"Los indicadores asistenciales en la Región continúan una semana más descendiendo, registrando una tasa actual de 60'7 casos en 14 días y de 24'2 casos en 7 días, muy por debajo de la media nacional", ha destacado Pedreño, quien ha agregado que, no obstante, no se puede bajar la guardia, ya que el riesgo sigue latente por los efectos de las variantes que circulan por el territorio nacional, aunque en la Región no se ha detectado ninguna nueva salvo las que ya había (británica, sudafricana y brasileña).

Según ha explicado, se mantendrá el resto de medidas de carácter general como el máximo de 6 personas no convivientes en reuniones informales tanto en lugares públicos como privados, en interior o exterior.

Así mismo, ha indicado que el resto de medidas se aplicarán según los niveles en los que se encuentre cada municipio, y ha agregado que en el nivel de alerta 2 medio hay 11 municipios: Alcantarilla, Alguazas, Calasparra, Caravaca, Cehegín, Ceutí, Fuente Alamo, Molina de Segura, Murcia, San Javier y Las Torres de Cotillas, y en nivel de alerta 1 bajo están el resto.

Por otra parte, ha señalado que se está ultimando la puesta en marcha del certificado digital Covid de la Unión Europea que facilitará la llegada de turistas a la Región y el desplazamientos de los murcianos, que será de obligado cumplimiento para todas las comunidades a partir del 1 de julio, "pero la Región lo pondrá en marcha mucho antes", ha afirmado.

Este certificado acreditará estar vacunado, tener una PCR o test de antígenos hecho o haber pasado la enfermedad, ha explicado el consejero, quien ha apuntado que podrá solicitarse en los centros de salud, oficinas de registro y delegaciones de salud publica en Lorca y Cartagena.

Con respecto a la vacunación, ha destacado que el fin de semana pasado se vacunó a 23.600 personas en la Región y esta semana se prevé citar a más de 130.000, y ha recordado que desde el pasado viernes, 4 de junio, se vacuna a la población de 40 a 49 años, y ya se ha inoculado a más de 32.000 personas.

Además, ha informado de que esta semana se prevé la llegada de 76.050 vacunas de Pfizer y 9.800 de Moderna, y de que este lunes el servicio de autocita web se amplía a Mula, Torre Pacheco, Pliego, Albudeite y Campos del Río, con lo que ya está funcionando en 34 municipios.

Por último, ha dicho que la Región registra un total de 857.077 vacunas administradas, 292.826 son en segunda dosis, y ha añadido que con una dosis está vacunado el 86'2% de la población mayor de 50 años, un porcentaje que se encuentra por encima de la media nacional.