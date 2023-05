Podemos e IU-Verdes acusa al PSOE de "tapar" sus carteles electorales en el centro de Murcia

Los candidatos número 1 y 2 de la coalición conformada por Podemos, IU-Verdes y Alianza Verde al Ayuntamiento de Murcia, Elvira Medina y John David Babyack, han denunciado públicamente este lunes que "la práctica totalidad" de los carteles electorales colocados por su formación en el centro de la ciudad han sido "tapados" por carteles del PSOE, según han informado fuentes de la coalición en un comunicado.

Babyack, coordinador de IU-Verdes en Murcia, ha declarado que, "a pesar de que la normativa es clara y de que la Junta Electoral atribuye a cada partido unos paneles determinados, los espacios asignados a la coalición de Podemos e IU han sido invadidos por los carteles con las caras de los candidatos socialistas en San Basilio, el Plano de San Francisco o Paseo de Garay, entre otros lugares".

Por su parte, Medina, candidata a la Alcaldía, ha manifestado que se trata de "un boicot deliberado", ya que durante la pegada de carteles del pasado viernes advirtieron tanto a los responsables del PSOE, como a los de Ciudadanos de este hecho, "a pesar de lo cual han seguido adelante sin ningún miramiento". En este sentido, ha acusado a los partidos que gobiernan en coalición en la Glorieta de "juego sucio".

"La decepción es mayor con los socialistas, una fuerza teóricamente progresista que ha perdido el rumbo", ha indicado Medina, quien se ha preguntado "por qué el PSOE concentra todos sus esfuerzos en atacar a la única candidatura de izquierda transformadora y encabezada por una mujer".

"No han tapado los carteles del PP ni los de Vox. El PSOE solo ha tapado los carteles de Podemos e IU-Verdes porque tiene miedo a una izquierda valiente en la Glorieta", se ha lamentado Medina, que cree que detrás hay una campaña "para impedir la presencia de una fuerza crítica, libre y sin ataduras en el Ayuntamiento, que no obedece órdenes de ningún otro partido ni a otros intereses que no sean el bien público, por muy poderosos que sean".

La coalición ha hecho un llamamiento a sus seguidores para realizar una nueva pegada este martes por la noche. "Se equivocan si creen que van a desanimarnos. Con estas acciones solo se retratan ellos mismos", ha sentenciado.