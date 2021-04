Podemos denuncia que "la vacunación en la Región se ha convertido en una carrera de obstáculos"

La portavoz regional de Podemos, María Marín, ha denunciado públicamente este viernes a las puertas del punto de vacunación de Nueva Condomina "las dificultades con las que se están encontrando los mayores para vacunarse", en un proceso que "se ha convertido en una carrera de obstáculos".

Durante los últimos días, Podemos ha recibido multitud de quejas de las personas que "han tenido que recorrer muchos kilómetros para acceder a la inmunización", y que al llegar "se encuentran con largas colas que deben soportar estoicamente bajo la lluvia", según informaron fuentes de la formación morada en un comunicado.

Además, Marín ha criticado que hoy, "un viernes laborable, la vacunación esté detenida y no se haya citado a nadie", mientras que otros días, "se ha citado a miles de personas, o no se ha citado a quienes debería, dejando miles de vacunas por poner". Para la diputada morada, "no es de recibo que el gobierno de López Miras dé este trato a nuestros mayores", ya que señala que "han convertido la vacunación en una auténtica carrera de obstáculos".

Además, la diputada ha señalado que muchas personas mayores se están quejando del método de citación utilizado, consistente en un mensaje de texto al teléfono, algo que "no inspira confianza, ya que ese no es el canal habitual para ninguna gestión sanitaria".

Un método que la consejería defendió hasta que se vio que era "claramente desmovilizador" para este proceso, "teniendo que pasar 4 meses desde el inicio de la campaña de vacunación para que en la Consejería de Salud se den cuenta de que hay que reforzar el servicio de llamadas".

En estas circunstancias, Marín ha asegurado que "no es de extrañar que estemos a la cola en vacunas administradas". De hecho, la Región de Murcia es la que menos ha puesto sobre el total de recibidas, apenas un 83% y sigue teniendo un stock de más de 70.000 vacunas. Por eso, desde Podemos exigen a López Miras que "deje de mentir" y que no vuelva a insistir en que faltan vacunas, cuando lo que falta es "capacidad de gestión y organización, y eso es algo de lo que sólo es responsable el Gobierno regional".

Por otra parte, la diputada morada ha pedido que "se contrate de forma urgente más personal sanitario para acelerar esta campaña", especialmente cuando en las bolsas "hay sanitarios que lo dieron todo en plena pandemia y que ahora no están trabajando porque sus contratos no han sido renovados".

Marín ha considerado que, además de "ser una injusticia con estos trabajadores, es una irresponsabilidad prescindir de este personal cuando ahora serían un recurso muy útil para poner más vacunas y ponernos al día". La portavoz de Podemos ha recordado que la Región va "muy retrasada con respecto a otras comunidades, a más de diez puntos de la media española, y cada día de retraso es un día más para volver a la normalidad y recuperar la actividad económica, cultural y social".

Por último, Marín ha señalado que para que la vacunación tenga éxito "debemos escuchar a la gente y ponérselo fácil". La diputada ha criticado que desde la Consejería de Salud "obligue a nuestros mayores a desplazarse y aguardar bajo la lluvia, cuando tienen su centro de salud habitual cerca de casa".

"Allí tienen también al personal que normalmente les atiende y en el que confían y eso es clave para que se sientan seguros con la vacuna. Hay que poner nuestros centros de salud al máximo rendimiento ahora que la incidencia por covid es más baja" ha concluido Marín.