El Pleno municipal aprueba un crédito de 1,9 millones de € para el pago del AVE

El Pleno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado este jueves una moción para un crédito extraordinario por importe de 1,9 millones de euros que dote de financiación al gasto correspondiente al “Resto anualidad 2020 del Préstamo Participativo a la Sociedad Murcia Alta Velocidad" por las obras de Infraestructura ferroviaria de la ciudad de Murcia, según contrato suscrito el día del 10 de noviembre del año pasado.

Al parecer, según ha desvelado antes del pleno el edil socialista Enrique Lorca, lo que el consistorio de José Ballesta tenía que haber obtenido por venta de parcelas para obtener ese crédito no lo llevaron a cabo y el nuevo equipo de gobierno se encontró con que de los 3,2 millones que tenía que haber solamente se hallaron 1,3 millones "en la caja", por lo que el resto han tenido que lograrlo para las citadas obras, por lo que han presentado esta moción.

Por otro lado, ha sido aprobada una moción de PSOE y Ciudadanos contra el transfuguismo como forma de corrupción política en las instituciones que ha levantado durante el debate las acusaciones entre los portavoces de ambos grupos con la popular Rebeca Pérez, mientras que José Ángel Antelo (Vox) presentaba otra moción en la que pedía la convocatoria de elecciones.

Lorca recordó que el 10 de marzo PSOE y PP presentaron una moción en la Asamblea Regional a la que dos días después siguió la incorporación de dos diputados regionales de Cs en el gobierno autonómico y otro más que mantuvo su cartera, lo que, a su juicio, es la definición de transfuguismo en un caso que consideró además que se trata de "corrupción y compra de voluntades", ya que posteriormente siguió el uso de consejerías "como moneda de cambio" para comprar a tres tránsfugas de Vox en la Asamblea "en lo que supone unas tragaderas mas grandes que la red de acequias del municipio", ironizó.

Pérez (PP) recordó que aquella moción fue presentada "con nocturnidad y alevosía" en medio de la tercera ola pandémica y por intereses partidistas obedeciendo a un plan mayor, al tiempo que negó que pueda definirse como tránsfuga aquel diputado que no ha abandonado su partido.

Mencionó además el artículo 25 del estatuto de autonomía que dice que los diputados no están sujetos a mandato imperativo y llamó la atención por el hecho de que Cs no denunciara el pacto de gobierno en el que se encontraba y firmase una moción contra su propio gobierno.

El concejal de Podemos Ginés Ruíz dijo que se trata de transfuguismo de libro con 7 tránsfugas y que la moción es un instrumento legal según el artículo 113 de la Constitución. Asimismo ironizó con el hecho de que la moción presentada en el ayuntamiento no fuera rechazada como si lo fue en la Asamblea "porque aquí no hicieron el esfuerzo y no sacaron la cartera para mantenerlos".

Por otra parte, tanto el PSOE-Cs como el PP han presentado sendas mociones sobre el trasvase del Tajo, si bien en la socialista no se incluía la crítica al gobierno central por el cambio de las reglas de explotación del acueducto que sí incluía la de los populares, y tras un largo debate se fijó que al final de la sesión se vuelva a presentar sobre la mesa un documento de acuerdo para su aprobación.

En este punto, el representante de Vox señaló que tanto el PP como el PSOE están en contra del trasvase en Castilla-La Mancha, al contrario que los diputados de la formación de ultraderecha que defienden el acueducto también allí porque, como dijo, "es una de las mayores obras del Levante español", pero lamentó que la ministra para la Transición Ecológica diga que no existen cuencas deficitarias y que Pablo Casado no ponga orden a sus diputados para que defiendan el trasvase también en Toledo. "Somos el único partido con un plan creíble para acabar con las guerras del agua", concluyó.

Por su parte, Ginés Ruíz, de Podemos, indicó que el estrés hídrico no lo soporta nadie y auguró que algún día faltará agua, porque no se pueden olvidar los riesgos del cambio climático. "Es irrenunciable el trasvase, por supuesto", aseveró, pero consideró un suicidio no empezar a mirar alternativas y presentó un par de puntos para añadir a la moción conjunta para controlar los regadíos ilegales y la contaminación.