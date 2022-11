Planas dice que el agua no puede ser tema de conflicto permanente

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha dicho este lunes en Jumilla que el tema del agua no se puede convertir permanentemente en un tema de conflicto y enfrentamiento, en alusión a la petición del presidente autonómico, Fernando López Miras, de que se apruebe un trasvase para el regadío del Levante.



Tras visitar el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jumilla y a preguntas de los periodistas, advirtió que se trata de una cuestión bajo tutela del ministerio para la Transición Ecológica, pero remarcó que lo que debe hacerse es utilizar el recurso lo mejor posible y que la voluntad del Gobierno es que se haga un uso racional y prudente del agua.



"Aquí venimos a trabajar juntos y a solucionar problemas y desde luego esta es la actitud de este ministro y la del gobierno de España, y recordó que el ministerio ha invertido 44,9 millones de euros en modernizar el regadío, y que el ministerio, como responsable del regadío español, hará todo lo posible para que cada regante que necesite agua pueda aprovecharla al máximo y utilizarla con energías renovables y con costes energéticos inferiores teniendo en cuenta otras alternativas al trasvase como la reutilización de aguas o desalinización.



En cuanto a la queja de Miras porque no habían sido invitados al viaje oficial del ministro a Jumilla, Planas indicó que hay tres denominaciones de origen cuya tutela corresponde al ministerio y son la de Cava, la de La Rioja y Jumilla, y señaló que mantiene buena relación con el consejero de Agricultura.



El ministro es el primero que visita históricamente la denominación de origen de Jumilla, tras lo que visitó las bodegas de los Hijos de Juan Gil y las bodegas San Isidro. Previamente había mantenido un encuentro con el equipo de gobierno municipal.



Planas ha manifestado que esta visita es un reconocimiento al gran trabajo en la apuesta por la calidad y sostenibilidad de esta DO, con 42 bodegas y 1.600 viticultores, abarcando seis municipios de la Región de Murcia y Castilla-La Mancha.



Apuntó que España tiene que hacer una apuesta clara por la calidad de sus vinos y que habrá que ajustarse a las nuevas demandas de los consumidores y a las nuevas condiciones por una menor pluviometría y las altas temperaturas. "Solo es sostenible lo que es rentable", aseveró.



Con 973.000 hectáreas, Planas recordó que el vino español es un sector de los mas potentes del mundo, tercero en producción mundial, con 23,6 millones de hectolitros exportados en 2021, si bien esta última campaña será ligeramente inferior a la pasada pero con mejores precios.