Piloto de aviación, una profesión con futuro: 4 de cada 10 jóvenes murcianos se plantean esta profesión

¿Alguna vez has soñado ser piloto de aviación? Si la respuesta es sí, no estás sólo: 4 de cada 10 jóvenes murcianos estudiantes se plantean esta profesión como una opción de futuro. Tras la realización de la EBAU en la mayoría de Comunidades Autónomas la pasada semana, European Flyers, Centro de Formación de Vuelo líder en nuestro país, ha encuestado a más de 2.000 jóvenes entre 15 y 20 años para descubrir si se plantean o no convertirse en piloto de aviación.

Así, entre los estudiantes de instituto encuestados con intención de seguir estudiando en Murcia, casi 4 de cada 10 (36%) se plantearían la profesión de piloto de aviación, cifras ligeramente inferiores a la media nacional (6 de cada 10). Por su parte, el 33% de los encuestados que ya están estudiando una educación superior lo contemplaron en su día y el 8% de ellos ya lo están estudiando en la actualidad.

Para Miguel del Moral, Director General de European Flyers, “como Centro Líder de Formación de Vuelo con 30 años de experiencia, queríamos entender si los jóvenes de nuestro país realmente siguen viendo la profesión de piloto como una opción laboral viable en la actualidad. Los resultados, sin duda, son alentadores”. Además, añade que “según las predicciones de expertos como Boeing o Airbus, la demanda de vuelos comerciales volverá a las cifras pre-pandemia en 2023/24. Es decir, en tan sólo tres años alcanzaremos la demanda de pilotos que existía pre-pandemia. Por eso ahora es el momento perfecto para empezar a formarse, pues al finalizar los estudios en el mercado habrá una importante demanda de nuevos pilotos”.

Entre los factores que más atraen a los jóvenes murcianos en la profesión de piloto, el 44% de ellos destaca la sensación de poder volar al igual que el sueldo y la reputación por encima de otros como la tasa de empleabilidad al finalizar los estudios (33%). Por su parte, el 42% de jóvenes que ya están realizando estudios superiores y en su día se plantearon ser piloto o ya están estudiando para serlo coincide en la sensación de volar como la más atractiva de la profesión.

El desconocimiento y la dificultad, las principales trabas para los jóvenes

Sin embargo, según destacan las conclusiones del estudio, existe un gran desconocimiento acerca de esta profesión entre los jóvenes. Y es que, tan sólo el 35% de los jóvenes murcianos encuestados declaran que saben lo que hay que estudiar para llegar a ser piloto de aviación; el 51% no conoce otras salidas laborales más allá de trabajar para las aerolíneas; y el 37% no sabe que los pilotos de aviación pueden formar parte de los servicios de emergencia.

En esta misma línea, Miguel del Moral afirma las diversas salidas de la profesión: “ya sea como pilotos de transportes de Líneas Aéreas, pilotos comerciales, pilotos de helicópteros, de drones, pilotos en servicios esenciales como en la vigilancia costera o unidades de emergencias, se trata de una profesión con cada vez más salidas laborales, cuyo ratio de inserción laboral previo a la llegada de la pandemia estaba en el 100% en una media de 6 a 12 meses”.

Entre los estudiantes de instituto murcianos encuestados con intención de seguir estudiando que no se plantean ser piloto -dejando a un lado los que descartan la profesión porque no les interesa- las principales razones por las que no eligen esta profesión son: la dificultad de la misma, es decir, por el nivel de estudios o idiomas requeridos (31%); por desconocimiento de qué hay que estudiar para ser piloto (19%); por razones médicas (12%); o por razones financieras (6%). Cabe destacar que el 6% no se lo han planteado por la situación del sector a raíz de la pandemia. Entre los jóvenes que ya están cursando estudios superiores, la razón principal por la que la descartaron fue por motivos financieros (58%), por la situación del sector en la actualidad debido a la crisis de la Covid-19 (58%) y, en menor medida, la dificultad que supone estudiar esta profesión.

A pesar de todas estas creencias en torno a la profesión, “para ser piloto, lo que realmente se necesita es ilusión y pasión por volar. No existen requisitos especiales, tan sólo se necesita tener 18 años, el bachillerato aprobado, un nivel de inglés equivalente al que se obtiene en el bachillerato y un reconocimiento médico que cualquier candidato de 18 años supera sin problemas. También existen distintas formas de financiación. En definitiva, se trata de una profesión al alcance de todos”, explica Miguel del Moral.

EUROPEAN FLYERS – El primer Centro Integral de Formación de Pilotos de Europa

European Flyers es un centro de formación de vuelo que nace con la misión de convertirse en un referente internacional y en el centro de formación más innovador del sur de Europa. Con bases en Madrid y Alicante, es un proyecto solvente, especializado en la instrucción de pilotos de avión, helicóptero y drones que cuenta con más de 30 años de experiencia, orientado a la excelencia académica. Es centro adscrito a la Universidad Politécnica de Madrid.