El PP pide que se consulte a los vecinos para peatonalizar el Puente Viejo

La portavoz del Grupo Municipal Popular, Rebeca Pérez, acompañada por representantes de la Junta de Distrito de El Carmen de Murcia, ha denunciado esta mañana la actitud del concejal Mario Gómez, de Ciudadanos, al ignorar a los comerciantes, los vecinos y la junta de distrito en su ocurrencia para el Puente Viejo de restringir el tráfico.

El PP no comprende como el concejal de Ciudadanos plantea un tema de tanta enjundia sin contar con los principales agentes implicados, lo que denota su sesgo autoritario en un tema con mucha sensibilidad social.

Tampoco es entendible que sea Mario Gómez el que lidera este proyecto de movilidad cuando es un área que no es de su competencia; otro ejemplo de la descoordinación, el caos y el desgobierno de la coalición de izquierdas que forman PSOE y Ciudadanos.

Por ello, los populares emplazan al edil naranja a que muestre públicamente los estudios que señalan que su propuesta dinamizará un 30% el comercio en el entorno del Puente Viejo.

Al respecto, Rebeca Pérez ha señalado que “decisiones tan importantes no pueden obedecer a una ocurrencia. Deben ser la conclusión de una planificación previa y de un trabajo y estudio rigurosos de los que Mario Gómez no ha comunicado nada, por lo que no nos parece una forma seria de actuar”.

En la misma línea, los populares también retan a Mario Gómez a que concrete los estudios de tráfico previos que avalan su decisión y detalle el procedimiento técnico que ha seguido para su desarrollo.

Rebeca Pérez también ha apuntado que “resulta paradójico que PSOE y Ciudadanos vengan ahora como adalides de la movilidad sostenible cuando su única decisión en este terreno ha sido paralizar por motivos ideológicos el proyecto de Zonas de Bajas Emisiones que dejó hecho el PP”.