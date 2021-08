El PP pide las dimisiones de Urrea y Vélez por "mentir" y "falta de compromiso"

El Partido Popular ha exigido la dimisión del presidente de la CHS, Mario Urrea, "por mentir sobre la estación de bombeo de la rambla del Albujón" y del delegado de Gobierno, José Vélez, "por su falta de compromiso y absoluta desaparición". Así lo ha manifestado el portavoz del Grupo Parlamentario PP, Joaquín Segado, que ha denunciado que el Mar Menor "necesita soluciones, no mentiras".

Segado ha afirmado que en las últimas horas "se han producido dos hechos muy graves en el Mar Menor". Así, ha explicado que "uno ha ocurrido en el origen de problema, en la estación de bombeo de la rambla del Albujón, que ha estado parada. No sabemos por cuánto tiempo, no sabemos cuándo ha arrancado y no sabemos si está cumpliendo con la función por la que fue diseñada".

"El Gobierno central mintió ayer cuando dijo que solo estaba parado dos horas", ha reclamado el portavoz. "Vamos a exigir toda la información por los canales oficiales para conocer el tiempo que estuvo parado el bombeo y cuántas horas cada día, porque si mintieron ayer no sabemos cuánto tiempo más habrán estado mintiendo", dice.

El Gobierno de España "ha estado mintiendo sobre el funcionamiento del bombeo de la rambla, que está haciendo que millones de litros de agua entren al Mar Menor", ha concretado el 'popular', para añadir que "esos millones de litros que podrían estar saliendo por la Gola de Marchamalo, pero éste es el segundo de los graves problemas, ya que no están saliendo porque los técnicos del Ministerio están impidiendo que la maquinaria, que el Gobierno regional trajo para dragar esta zona la Gola, se pongan en funcionamiento".

Ayer, el Ministerio "expulsó del dominio público, de la playa, la maquinaria enviada para comenzar las obras", ha puntualizado Segado. "El Gobierno de Sánchez miente y también bloquea cuando intentamos recuperar el calado de la Gola de Marchamalo", concluye.