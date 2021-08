Pérez Ruzafa asegura que la situación no se soluciona sin un plan de infraestructuras

El catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia, Ángel Pérez Ruzafa, ha expuesto este jueves en una rueda de prensa, que la situación del Mar Menor no se solucionará si no se elabora un plan de infraestructuras que permitan gestionar el agua y bajar el nivel freático. Ruzafa ha aclarado que estas medidas son las que proporcionarían la capacidad de anticipación y, si no se llevan a cabo, el Mar Menor “estará siempre expuesto a situaciones de estrés”.

Por otra parte, el catedrático ha recordado que llevaban 2 años anunciando "y reiteradamente durante la primavera” que esta situación iba a tener lugar si no se tomaban las medidas pertinentes.

El ecosistema del Mar Menor se ha visto muy forzado por la gran producción primaria, debido, principalmente, a la entrada de nutrientes y que, por otra parte, se han visto incrementados por el aumento brusco de temperatura, lo que ha supuesto que el oxígeno fuera insuficiente para mantener la actividad de los organismos que habitan en el ecosistema. “Hay que tener asumido que pueda ocurrir un nuevo episodio, y la situación en la que estamos es muy difícil de solucionar pues los problemas no se resuelven cuando ya los tiene uno encima porque los márgenes de maniobra son muy pequeños.

Lo importante es prever estos problemas y que no lleguen a ocurrir”, ha expuesto el catedrático. Ruzafa ha explicado que los puntos más críticos de la caída de oxígeno han tenido lugar, entre otras zonas, en la zona profunda de la cubeta sur de la laguna y frente al canal del Estacio. Por su parte, la directora general de Mar Menor, Miriam Pérez, ha expuesto que llevan “semanas avisando de que un cambio en las condiciones podría provocar una ruptura del ecosistema con terribles consecuencias, un temor basado en las aportaciones de la comunidad científica, quien de forma reiterada ha avisado de que, si no cesa el volumen de agua dulce con nutrientes que entra día a día, se podría producir un proceso de anoxia”.

La monitorización de la pasada semana “no reflejaba un descenso alarmante de los niveles de oxígeno”, sin embargo, se avisó de que una ola de calor extremo sí podría provocar un cambio de tendencia, lo que ha supuesto que, en los días posteriores, “sí se haya detectado zonas con niveles bajos de oxígeno que, sumados al aumento de 3 grados en la temperatura, podrían haber ocasionado este episodio”.

La directora ha recordado que “seguimos ante la posibilidad de sufrir un episodio de anoxia”, por lo que se ha remitido otra carta al ministerio para la Transición Ecológica para conocer “si van a tomar medidas o les va a permitir hacerlo al Gobierno regional”. “Nos da la sensación de estar totalmente abandonados, pues sólo hemos obtenido trabas e impedimentos ante el conjunto de medidas aprobadas en el Consejo de Gobierno en el que se elaboró un método de actuación para las pruebas de oxigenación que se envió al ministerio”, ha expuesto la directora.

“No se trata de polémicas ni acusaciones, se trata de dar respuesta urgente a un problema que podemos encontrarnos en el Mar Menor y esperamos su pronta respuesta”, ha destacado la directora, al tiempo que ha apuntado que lo principal “son las actuaciones del Plan de Vertido Cero, de rebajar el nivel de acuífero y evitar la entrada de agua y nutrientes al Mar Menor”. Por último, la directora general ha querido destacar que la denuncia vertida contra el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, “es falsa, pero no nos sorprende viniendo de quien viene, pues pretenden que no nos centramos en lo importante que es el mar Menor, pero no nos desviarán de nuestro objetivo que es mejorar las condiciones de esta laguna”, concluyó.