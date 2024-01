El peligro para los jóvenes que trae aparejado un mal uso de la tecnología. ¿Hay solución?

La sobreexposición a las tecnologías es mala a cualquier edad, pero especialmente es preocupante en la edad de formación, en esa etapa en la que los jóvenes siguen formando su imagen y su modo de ver la vida. No se les puede apartar completamente de los avances de la vida, pero sí hay que controlar y especialmente estar atentos a los contenidos que consumen.

Rafa Yor, de la asociación Albores, que trabaja directamente con los jóvenes con problemas, muestra su profunda preocupación por la curiosa desconexión social quea veces traen las redes llamadas sociales. Señala lo duro que es ver a chicos juntos en un banco, pero cada uno enganchado a su teléfono, sin comunicación.

La virtualización del mundo es un problema. Encuentran modelos imposibles de imitar en lo físico con lo que se sienten defraudados por no alcanzar sus objetivos, pero hay dos asuntos peores todavía.

La confusión de la realidad

Cada vez empieza a una edad más temprana la exposición a las películas porno y a las que fomentan la violencia. El responsable de la asociación Albores muestra el principal problema: "Creen que eso es la realidad de la vida sexual y luego tienen problemas de relaciones con las niñas o ellas creen que se puede reproducir lo que ven en la pantalla. No tienen la madurez suficiente para entenderlo ni criterio para entender lo que están viendo. Están distorsionando la realidad y eso produce conflictos".

Se ha normalizado tanto que empieza a ser inaceptable. "Han llegado las tecnologías para dar tregua a los padres, pero debería ponerse el primer límite en que entiendan que el móvil es de la familia y no suyo. No le das a un niño de 14 años un coche, pues tampoco un móvil. Hay que limitar horarios y usos para tener un control. Hay un programa nuevo para identificar la edad de los usuarios,pero mientras llega el movil hay que usarlo bajo el control de los padres".

Ese es el primer paso, pero hay casos que se agravan. "No hay más formula que tener un problema para que se evite otro mayor. En los colegios no deberían ni entrar los móviles, porque se relacionan con ellos y deberian ser espacios para socializar". Tienen la sensación de estar conectados, pero están haciendo todo lo contrario. "Lo hacen todo por un like. De ahí salen los vídeos de acoso, de relaciones sexuales....buscan el reconocimiento a través de los seguidores de las redes".

Rafa recuerda que el mejor ejemplo deben darlo los adultos apartando el móvil de los momentos familiares.