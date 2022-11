Pacientes oncológicos podrán hacer ejercicio de fuerza gratis en el Campus de la UMU

La Fundación Never Surrender de personas con cáncer y la Universidad de Murcia (UMU) han puesto en marcha un gimnasio en el que pacientes oncológicos podrán practicar deporte de manera gratuita para mejorar su estado a través de ejercicios de fuerza.



El centro deportivo, que se ha inaugurado este jueves junto a las pistas deportivas del Campus de Espinardo de la UMU, llevará el nombre del presidente de la fundación, el doctor Vladimir Salazar, que ha considerado que este espacio es la culminación de su sueño porque facilitará que personas con cáncer puedan hacer ejercicios de fuerza de manera gratuita y con la supervisión de profesionales formados específicamente para dar respuesta a sus necesidades.



Según ha recordado, la evidencia científica ha demostrado que ese tipo de actividad física durante procesos de cáncer ayuda a mejorar tanto la calidad de vida de los pacientes como su pronóstico.



Así, los pacientes podrán comenzar ya a trabajar en estas instalaciones deportivas siempre y cuando tengan un informe favorable de su oncólogo donde se especifique que no existen contraindicaciones para la realización de este tipo de ejercicio.



La iniciativa forma parte de la cátedra de investigación que constituyeron el pasado verano la UMU y esta fundación, y se suma a otro programa que desde hace cuatro años ya viene realizando el Servicio de Actividades Deportivas de la UMU con mujeres con cáncer de mama gracias a un acuerdo con la Asociación Amiga.



El nuevo espacio, de 650 metros cuadrados (375 metros en interior y otros 275 al aire libre) atenderá a partir de ahora a todos los pacientes oncológicos, independientemente del tipo de cáncer que padezcan.



Para ello, la Fundación Never Surrender habilitará un mecanismo para que quienes lo deseen puedan contactar y solicitar una primera evaluación.



Este nuevo gimnasio está diseñado para trabajar principalmente con ejercicios funcionales con peso libre, así como con máquinas totalmente nuevas de musculación, adquiridas para realizar ejercicios muy concretos que difícilmente se pueden hacer con peso libre.



También se han instalado sistemas para realizar trabajo de tracción con poleas altas y bajas para que las personas enfermas de cáncer puedan ejercitarse de forma segura, en función de su situación médica específica y su condición física.



Además, el espacio cuenta con máquinas específicas para ejercicio cardiovascular; en concreto hay cinco cintas para caminar y correr; dos elípticas y cuatro bicicletas estáticas.



En la inauguración del espacio ha participado el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, que ha agradecido el tesón de Salazar por sacar adelante este proyecto y ha confiado en que otros municipios puedan también poner en marcha servicios similares.



El espacio inaugurado es el primer gran centro que pone en marcha la Fundación Never Surrender; aunque en la localidad de Águilas ya se abrió un espacio para la realización de ejercicios con el apoyo de Mensajeros de la Paz.



En la inauguración han participado también el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, el consejero de Salud, Juan José Pedreño y el rector de la UMU, José Luján.