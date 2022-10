La OTAN condecora al presidente a José Luis Mendoza

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha condecorado al presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), José Luis Mendoza, con el premio 'Serge Lazareff' por promocionar y fomentar los valores de la Alianza a través de la institución docente, estableciendo una "destacada y exitosa cooperación con sus servicios legales".

Este reconocimiento, que también posee el Rey Felipe VI, se concede a aquellas personas e instituciones que promueven los valores de la OTAN. En este sentido, la UCAM mantiene un convenio con la Alianza que desarrolla diversas líneas de colaboración, destacando la labor investigadora en materia de seguridad y defensa.

Asimismo, imparte postgrados como el 'Master's Degree in European Union Studies and Human Rights' y el 'Master's Degree in International Relations' en los que varios miembros de los Servicios Jurídicos de la OTAN forman parte del cuerpo docente.*

"Tengo el honor de comunicarle que ha sido galardonado con el Premio 'Serge Lazareff' por su destacado apoyo y cooperación con los servicios legales de la OTAN", son las palabras con las que comienza la carta remitida por Andrés Muñoz Mosquera, asesor legal del comandante de la OTAN y director de la Oficina de Asuntos Legales de Operaciones de Comando Aliado (ACO) a Mendoza.

Otra acción con la que se materializa el compromiso de la UCAM con*el ámbito de la defensa es con su Máster Universitario de Derecho Militar Español, en el que la institución beca a los números uno de las promociones del Ejército de Tierra, Guardia Civil, Armada, Ejército del Aire y Cuerpo Jurídico Militar que se forman en la Academia General Militar.

Los estudiantes de este postgrado, entre las actividades, visitan las instalaciones de la OTAN en Bruselas para conocer de cerca su funcionamiento. Además, anualmente se celebra en el Campus de Los Jerónimos un ciclo de conferencias sobre 'Seguridad y Defensa', etc.

Paralelamente, destaca la labor solidaria que realiza la Universidad Católica en favor de las víctimas de los conflictos bélicos.

Un ejemplo de ello es que en 2022 ha puesto en marcha la Plataforma Universitaria por la Paz, que ha ayudado a los damnificados de la guerra en Ucrania con el envío de varios contingentes de material humanitario y trayendo a España*familias refugiadas.