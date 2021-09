El ocio nocturno podrá abrir hasta las 3 de la madrugada y Salud elimina limitación de reuniones

El Comité de Seguimiento Covid de la Región de Murcia ha decidido en su reunión de hoy que, a partir de las 00.00 horas del próximo sábado, los locales de ocio nocturno puedan abrir hasta las 3 horas, además de eliminar las limitaciones de las reuniones de no convivientes entre las 2 y las 6 horas.

Así lo ha anunciado el consejero de Salud, Juan José Pedreño, en la rueda de prensa posterior al comité, en la que ha detallado el levantamiento de alguna de las restricciones y la modulación de otras, como el cierre de la actividad no esencial, que pasa de las 2 a las 3 horas.

Sin embargo, Salud no ha atendido la petición del sector de las discotecas y pubs, amparada por el presidente de la patronal Croem, José María Albarracín, para que se permitieran a los clientes permanecer de pie, bailar en las zonas habilitadas y consumir en la barra del local, lo que seguirá estando prohibido.

El comité también ha determinado que la madrugada del próximo viernes sea la última en la que, entre las 2 y las 6 horas, esté en vigor la limitación de un máximo de diez personas en reuniones informales y la prohibición de encuentros entre no convivientes.

Pedreño ha indicado que estas decisiones se han adoptado tras un nuevo descenso semanal de la incidencia acumulada (IA), que ha cifrado en un 10 %, con 92,1 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días y de 44,5 casos a los 7 días.

No obstante, ha admitido que la caída de la IA ha sido menor en la última semana respecto a las anteriores debido a la vuelta a las aulas, donde han aparecido algunos brotes en clases de escuelas infantiles y colegios de Primaria, que afectan a niños de hasta 11 años, que no pueden ser vacunados, aunque ha matizado que estos brotes "no son significativos y están controlados".

20-09-2021 Balance de casos proporcionado por la Consejería de SaludCONSEJER�A DE SALUD









Respecto al día de ayer, la Región de Murcia registró 14 casos y dos fallecimientos a causa del coronavirus, dos hombres de 68 y 76 años, de las áreas de salud VI (Vega Media del Segura) y VIII (Mar Menor).

De los 14 nuevos casos, 3 corresponden al municipio de Murcia, 3 a Torre Pacheco, 2 a Cehegín, 2 a Lorca, 1 a Águilas, 1 a Los Alcázares, 1 a Cartagena y 1 a San Pedro del Pinatar.

Además, Pedreño ha anunciado que 400 pacientes inmunodeprimidos ya han recibido la tercera dosis, que esta semana comenzará a administrarse a los usuarios de las residencias.

En cuanto a la campaña de vacunación, el consejero de Salud ha revelado que han recibido la pauta completa 1.126.574 habitantes de la Región de Murcia, lo que supone el 86 % de la población diana y el 75 % de la población total de la comunidad.

Sin embargo, ha desvelado que 133.000 personas de la población diana no han recibido ninguna dosis contra el covid, realizando su departamento 27.000 llamadas para convencerles de que se vacunen.

En el 2 por ciento de esas llamadas hay una negativa a inmunizarse contra el coronavirus sin que el ciudadano dé la explicación de su decisión, según ha manifestado Pedreño.

Asimismo, el consejero de Salud ha asegurado que su departamento va a devolver dosis de AstraZeneca y Janssen porque no se van a utilizar y no porque su caducidad estaba próxima a cumplirse.

Actualmente, la Región de Murcia se sitúa en nivel de alerta 1 (bajo), quedando en ese umbral 22 municipios, mientras que otros 18 están en nivel 2 (medio) y los cinco restantes (Beniel, Cehegín, Fuente Álamo, Lorca y Santomera) en nivel 3 (alto).