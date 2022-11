Noviembre volverá a ser más cálido de lo normal

El mes de noviembre será probablemente más cálido de lo normal en España, al menos sus tres primeras semanas, después de que se haya registrado el octubre más caluroso desde que hay registros. La situación cálida podría mantenerse también durante el periodo noviembre, diciembre y enero, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el portal meteorológico 'eltiempo.es'.

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha señalado que, "con la debida cautela", tras un ambiente algo más fresco de lo normal que se espera durante los próximos días en el noroeste y un jueves "otoñal" y "desapacible", probablemente noviembre tendrá un carácter más cálido de lo normal en toda España las tres primeras semanas e incluso todo el mes en el sur de la Península.

De momento, apunta que la primera quincena las temperaturas, sobre todo en el cuadrante sureste peninsular podrían estar entre 3 y 6 grados centígrados de media por encima de los valores climatológicos normales para estas fechas.

En concreto, lo más probable es que las tres primeras semanas de noviembre sean también "más secas de lo normal" en todo el país, excepto en el noroeste y puntos del Cantábrico, donde es probable que sí precipite de acuerdo con los valores habituales. En el resto del país no es que no vaya a llover nada, sino que las precipitaciones serán menos abundantes que de costumbre para la última semana de noviembre, aunque todavía no hay una tendencia clara.

Por otro lado, a largo plazo, el portavoz de la AEMET pronostica que el trimestre noviembre-enero la tendencia más probable según los modelos de predicción estacional es que continúe el patrón de temperaturas en general por encima de lo normal para esta época del año, con una estimación del 40 por ciento de probabilidad en casi todo el país e incluso del 50 por ciento en el Mediterráneo, Baleares y Canarias.

Por el contrario, ha añadido que las probabilidades de que el trimestre sea más frío de lo normal apenas se queda entre un 20 y un 25 por ciento en toda España.

En cuanto a las precipitaciones, Del Campo admite que no hay una tendencia clara para la mayor parte del territorio, excepto en el Levante; es decir en el sur de Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, extremo oriental de Castilla-La Mancha y Andalucía Oriental así como en ambos archipiélagos, donde hay entre un 40 y un 45 por ciento de posibilidades de que el trimestre sea más lluvioso de lo normal frente a un 20 a 25 por ciento de que en la zona el trimestre sea más seco de lo habitual. En el resto del país no se observa una tendencia clara.

De seguir así, buena parte de los meses de 2022 terminarían con un carácter cálido, ya que según el portal meteorológico eltiempo.es "nunca antes" un mes de octubre ha sido tan cálido en España desde que hay registros, con una temperatura media en el conjunto del país de 19 grados centígrados (ºC) y que ha sido seco en la mayor parte del país.

Eltiempo.es ha analizado más de 100 estaciones meteorológicas y concluye que incluso en las islas Canarias, donde la anomalía no ha sido tan acusada durante el mes de octubre han tenido más calor del habitual.

Hasta la fecha, el de 2017 era el octubre más cálido, pero ahora el de 2022 lo ha superado "de forma holgada", ya que ha presentado la mayor anomalía observada. Eltiempo.es añade que los octubres son cada vez más cálidos y, de hecho, asegura que "ni una sola" de las estaciones meteorológicas analizadas ha registrado un anomalía térmica negativa o fría. Incluso en ocho estaciones la anomalía térmica supera los +4ºC, como en los aeropuertos de San Sebastián y Santander, con +4,8 y + 4,5ºC respectivamente.

La mayoría de estaciones superan las anomalías de más de 3ºC, sobre todo en el interior y el norte peninsular, donde destacan Pamplona (+ 4,4ºC); Cuenca (+ 4,1ºC); Soria (+3.5ºC) o Madrid-Retiro, con +3.1ºC respecto a su temperatura media de 1991-2020. En la mitad sur, Córdoba terminó con una anomalía de +3ºC y Sevilla con +2,2ºC por encima de lo normal.

Además, el análisis de eltiempo.es subraya que hizo más calor de lo normal tanto de día como de noche, ya que las máximas y las mínimas fueron extraordinariamente cálidas. En concreto, las mínimas fueron "de récord por lo elevadas" con valores incluso veraniegos en muchos casos.

Por ejemplo, señala que la mayor anomalía de las mínimas se registró en Santander-aeropuerto, con +4,6ºC, mientras que Segovia o Ávila también superan la barrera de los +4ºC. En las diurnas, Vitoria-Aeropuerto alcanzó un anomalía de las máximas de 6,2ºC, San Sebastián, 5,7ºC y Granada 5,3ºC.

Finalmente, sobre las precipitaciones, recuerda que octubre tuvo un par de episodios de lluvias, sobre todo en la vertiente Atlántica, que registraron las mayores precipitaciones en Galicia y en puntos de la vertiente sur del sistema Central. Sin embargo, en la "inmensa mayoría" del territorio este ha sido un octubre "muy seco" a pesar de que este suele ser uno de los meses más húmedos en buena parte del país.