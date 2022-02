Música callejera a ritmo de violonchelo en la Biblioteca regional

La Biblioteca Regional de Murcia (BRMU), dependiente de la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, ofrecerá una sesión de ‘música callejera’ el próximo viernes, día 25, a las 19:30 horas. La música murciana Diana Gómez (@chelodiana en las redes sociales) interpretará diversas obras en su violonchelo en la puerta de la Biblioteca.

Diana Gómez es una violonchelista murciana que se ha hecho viral en varias redes y plataformas gracias a un vídeo donde interpreta el Preludio de la Suite n.º 1 de Bach en un bosque de Aarhus, localidad de Dinamarca, acercándose varios ciervos, movidos por la curiosidad. Lo pintoresco y bucólico de la escena, sumado a la calidad de la pieza ejecutada, ha llevado a la ‘viralización’ del momento. El vídeo ha aparecido en medios americanos como CBS News y en cadenas españolas como Antena 3. El canal televisivo argentino Todo Noticias se hizo también eco del vídeo, entrevistando a la artista murciana.

En 2017, tras terminar sus estudios de violonchelo en el Conservatorio Superior de Murcia, Diana Gómez se instaló en Nueva Zelanda, donde permaneció un año viajando y tocando en la calle con su chelo eléctrico. A su regreso a España decidió mudarse a Madrid para dedicarse a la música callejera. También ha tocado en las calles de Londres y de Dinamarca.

Para esta actuación en la Biblioteca regional, Diana Gómez ha optado por la música moderna e interpretará ‘Viva la Vida’, de Coldplay; ‘Radioactive’, de Imagine Dragons; ‘Zombie’, de The Cranberries; ‘Stand by Me’, de Ben E. King; ‘Someone You Loved’, de Lewis Capaldi; y ‘Clocks’, de Coldplay.