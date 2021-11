PP: "Murcia tendrá las luces de Navidad menos tiempo y las pagará el doble de caras"

El Partido Popular en Murcia ha denunciado públicamente este lunes, junto a representantes de las juntas municipales, que este año, "Murcia será la última ciudad de España en encender las luces de Navidad por la caótica gestión y la improvisación de los socialistas en el Ayuntamiento de Murcia".

"La coalición de izquierdas compuesta por PSOE, Ciudadanos y Podemos, ha anunciado a estas alturas, que se va a llevar a cabo un contrato generalizado para las luces de Navidad, haciendo gala de su inestabilidad y mala gestión", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

A su juicio, esta "decisión improvisada" va a suponer "retrasos en la instalación de las luces y en la llegada del encendido de la Navidad al municipio", pero también "serios problemas en barrios y pedanías y un aumento del gasto en adornos navideños, que alcanza a ser casi el doble de lo previsto y de lo contratado otros años".

De este modo, el PP lamenta que el presupuesto de las pedanías y juntas vecinales destinado a la Navidad "va a ser intervenido por el Ayuntamiento y, lo que es peor, los presupuestos solicitados por los pedáneos a la misma empresa que va a contratar el equipo de izquierdas, eran más baratos".

"Al realizar un contrato general, todos los murcianos van a pagar casi el doble por las luces de Navidad. En resumen, menos luces, menos tiempo y más caras", han señalado los 'populares'.

El PP lamenta también que la mayoría de las juntas vecinales del municipio ya habían celebrado Plenos para la contratación de las luces, siguiendo las directrices de otros años. "El gasto de las luces ya se había aprobado en El Puntal, San José de la Vega, Sangonera la Verde, La Flota-Vistalegre, Era Alta, Sucina, Llano de Brujas, Zeneta, Puebla de Soto, Santa María de Gracia, Beniaján, Algezares, Barqueros, Sangonera la Seca y Alquerías", ha recordado.

A su juicio, "es gravísimo que Mario Gómez haga un contrato centralizado con la excusa de mejorar la gestión y resulta que los precios son más caros que cuando la contratación la hacían los presidentes de las Juntas vecinales y Pedáneos a los que criticaba y acusaba de hacer mal las cosas".

"Con esta acción, no solo se resta autonomía a las pedanías y se coarta su libertad. Ya no deciden qué adornos poner y dónde en sus barrios y pedanías. Además, el concejal Pedro García Rex no está atendiendo las peticiones de colectivos y comerciantes. Una vez más, abandonan a los vecinos e imponen sus condiciones" ha destacado Marco Antonio Fernández.

"El socialista Serrano pasará a la historia como el primer alcalde de Murcia que arruina la Navidad en el municipio", según el PP, quien destaca que "no existe compromiso con nuestros vecinos, no existe gestión, no existe ilusión".

"Después de la pandemia que ha soportado Murcia, la izquierda ni siquiera es capaz de cuidar la magia de la Navidad para los más pequeños y para todas las familias que han sufrido y están sufriendo" ha aseverado Jesús Pacheco.

"VACÍA DE NAVIDAD LAS CALLES DE MURCIA"

El PP también ha vuelto a lamentar que la Navidad "siempre haya entrado en la casa de todos los murcianos y ahora, la izquierda solo pretende alejarla".

El socialista Serrano ha decidido trasladar el epicentro de la Navidad a las afueras de Murcia, en concreto a La Fica, sin contar con nadie y en contra de los feriantes del Malecón, comerciantes y hosteleros.

"Los murcianos no queremos que arrinconen la Navidad en La Fica, queremos que llegue a todas las calles de Murcia" ha declarado Jesús Pacheco.

En estas fechas tan señaladas, y después de una pandemia, Murcia va a estar más apagada que nunca, "no queremos una Navidad que vacíe nuestras calles y la arrinconen en La Fica".

"El equipo de Ballesta siempre ha apostado por traer la ilusión a todos los murcianos y los socialistas están privando de esta ilusión a las personas mayores, personas que están enfermas, niños y familias que pueden tener problemas para desplazarse", ha señalado.

El PP recuerda que "siempre ha apoyado a los hosteleros y comerciantes, especialmente en Navidad, cuando más prosperidad, empleo y oportunidades se generan en nuestro municipio".