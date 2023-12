Murcia repite el encendido del árbol de Carlos Alcaraz

Son días de compras, de cenas y comidas y de vacaciones para los más pequeños de la casa. Las ciudades iluminadas están abarrotadas de gente que pasea entre sus calles con ganas de divertirse y hay mucho para hacer. Murcia repetirá el espectáculo del encendido para disfrute de quienes se lo perdieron. El Gran Árbol de la Plaza Circular repetirá en los días de Navidad (25 de diciembre) y Año Nuevo (1 de enero) el espectáculo de luces, sonido y pirotecnia que tuvo lugar el día del encendido por parte de Carlos Alcaraz.

Así, los días 25 y 1 de enero, a las 20 horas, se prevé que la Plaza Circular de Murcia espera recibir de nuevo a miles de murcianos para volver a vivir el momento mágico que ya vivieron, cuando un golpe mágico del tenista, definido por el alcalde Ballesta como el murciano más internacional, dio lugar a un gran show de luces que hizo las delicias de los asistentes.

Al igual que en el día de la inauguración, la Pandilla de Drilo será la encargada de amenizar a los más pequeños en estos dos días, con música y bailes del cocodrilo más popular, antes de dar paso al encendido del Gran Árbol.

Más actividades

No hay que esperar a mañana para tener diversión. En horario de 11:00 a 13:30h y 17:00 a 20:00 horas, una opción para los más pequeños son las Visitas a la casa de Papá Noel. Entrada gratuita. C/ Basabé.

11:00h. Pasacalles Musical con Papa Noel. Recorrido: calle Antonete Gálvez, Avda. de la Fama y calle Luis Fontes Pagán.

11:00h. Cuentacuentos “Pequeguía del Mar Menor” con Cristina Gutiérrez. El Corte Inglés. Sala de ámbito cultural, 1ª planta, Gran Vía.

12:00 horas: Gran desfile de Papá Noel. Itinerario: C/ Proclamación, Sacerdotes Hermanos Cerón, Alameda de Colón, Av. Canalejas, Puente Viejo, Pza. Martínez Tornel, C/ Tomás Maestre, Glorieta de España, C/ Arenal, Plaza del Cardenal Belluga, Pza. de los Apóstoles, Isidoro de la Cierva, Pza. Cetina, Alejandro Séiquer, Plaza de Santo Domingo, C/ Santa Clara (final a la espalda del Teatro Romea).

El aperitivazo de Nochebuena

Desde las 12:00h. Aperitivazo de Nochebuena, con el concierto Adrián Ruiz. Acceso libre. Glorieta de España.

13:00h. Tardebuena, música y tardeo. Calle Alhambra. Los Dolores.

18:00h. Misa de Gallo cantada por los Auroros de Santa Cruz en la Ermita Vieja. Santa Cruz.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

18:00 y 19:00h. Sones Navideños Brindis Musical. Actuación de cantantes líricos con la orquesta lírica dirigida por Félix San Mateo. Acceso libre. Plaza Belluga.

Para Navidad también hay opciones

De 9:00 a 19:00h. La Patrona de La Ñora visitará a los vecinos de la pedanía acompañada por la Rondalla de La Rueda felicitando las pascuas cantando aguilandos.

De 11:00 a 13:00h y 16:00 a 19:00h. Belén viviente. Representación viviente de los distintos misterios del belén También los días 26, 30 de diciembre y 1 y 6 de enero. El Secano (El Raal).

De 19:00 a 20:00h. Sones Navideños Brindis Musical. Actuación de cantantes líricos con la orquesta lírica dirigida por Félix San Mateo. Acceso libre. Plaza del Cardenal Belluga.

21:00h. Concierto de Helio. Acceso libre. Mercadillo de Navidad en Glorieta de España.