El PP de Murcia propone retomar el uso de la mascarilla y más controles policiales contra los botellones

La portavoz del Grupo Municipal Popular, Rebeca Pérez, y el concejal Felipe Coello han presentado este jueves la batería de medidas que el PP en Murcia propone para "hacer frente a la pandemia ante la inacción, falta de iniciativa y desgobierno que está exhibiendo el equipo del socialista José Antonio Serrano".

Una de las cuestiones que los populares consideran prioritaria es regular nuevamente el uso obligatorio de la mascarilla en aquellos lugares públicos más concurridos en los que se registre una alta concentración de personas, según informaron fuentes del PP en un comuicado.

Pérez ha recordado que "la decisión de no usar la mascarilla por la calle no vino avalada por ningún estudio técnico, médico ni científico, si no como cortina de humo de Pedro Sánchez para desviar la atención pública de los indultos a los nacionalistas catalanes. Los últimos datos epidemiológicos invitan a retomar el uso de la mascarilla".

El PP también apuesta por el reparto generalizado de mascarillas entre los jóvenes y porque se repartan en los jardines, los parques y las zonas de ocio del municipio.

Asimismo, al ser los jóvenes el colectivo en el que se están produciendo más contagios en la actualidad, el PP exige a la "coalición de izquierdas instalada en la Glorieta" que "articule un dispositivo especial que permita aumentar la vigilancia y el control policial en aquellas zonas en las que se producen botellones, una práctica que favorece la concentración de personas sin la mínima distancia de seguridad".

El Grupo Popular plantea igualmente la realización de test masivos a los jóvenes de entre 15 y 30 años por representar el colectivo de población en el que se están registrando más nuevos casos de Covid. En la misma línea, apuesta por cursar una petición al Gobierno de España para la vacunación masiva de los jóvenes.

"LA COALICIÓN DE IZQUIERDAS DESOYE A LAS AUTORIDADES SANITARIAS"

Pérez ha explicado que "esta petición que formulamos no es ni mucho menos caprichosa ni arbitraria, ya que se basa en los mensajes que están trasladando las autoridades sanitarias, que advierten de la poca predisposición de muchos jóvenes para vacunarse. El actual equipo de gobierno no puede vivir de espalda a esta realidad y le exigimos que por una vez actúe con determinación".

El PP también insta a PSOE y Ciudadanos que "pongan el foco en los jóvenes y diseñe y ejecute una campaña de comunicación y sensibilización en los conciertos que se celebren este verano para prevenir los contagios y trasladar las bondades de vacunarse".

De igual manera, el PP emplaza a Serrano a que detalle "si tiene previsto algún plan de contingencia para actuar ante el repunte de contagios entre la población más joven que se ha registrado en el municipio de Murcia las últimas semanas".

PLAN PARA DESCONGESTIONAR LOS PUNTOS CON MÁS CONCENTRACIONES

Asimismo, los 'populares' le piden que explique si tiene un plan para descongestionar los puntos que resultan más críticos al producirse grandes concentraciones de jóvenes, multiplicándose con ello los riesgos de contagio.

Otra medida que proponen los 'populares' es diseñar un paquete de ayudas a favor de la hostelería que complementen las ya aprobadas por el equipo de José Ballesta y "permitan paliar las consecuencias de la crisis económica provocada por la Covid-19 en uno de los sectores más castigados por la pandemia".

El PP considera urgente que "la coalición de izquierdas instalada en la Glorieta tras la moción de censura asuma de una vez sus responsabilidades y atienda las cuestiones más urgentes para los ciudadanos, como es la gestión de la crisis del coronavirus".

"EL TRIPARTITO HACE DEJACIÓN DE FUNCIONES"

Los expertos señalan que murcianos que ya se encuentran vacunados se han contagiado por convivir con jóvenes, en muchos casos asintomáticos, que han desarrollado la enfermedad, contagiando a sus familiares. Esta tesitura, a su juicio, "demanda la implicación de todos los actores posibles, incluido el equipo de gobierno municipal".

Coello ha explicado que "esta situación se está extendiendo. Por ello, pedimos la puesta en marcha de una campaña de concienciación para la población joven con el objetivo de inculcarle la necesidad de que sean responsables y no tengan dudas de la necesidad de vacunarse".

El presidente regional, Fernando López Miras, anunció que el próximo mes de agosto comenzará en la Región de Murcia el proceso de vacunación para la población de entre 12 y 29 años.

Al respecto, Pérez ha apuntado que "el hecho de que el mes que viene se vaya a comenzar a vacunar a los jóvenes es otra razón que justifica la necesidad de que se ponga en marcha ahora una campaña de sensibilización dirigida a este colectivo. Exigimos al tripartito que empiece a trabajar".

"SERRANO Y MARIO GÓMEZ VUELVEN A EXHIBIR SU DERIVA AUTORITARIA"

Por otra parte, el PP critica que Serrano y Mario Gómez "apartan a los grupos de la oposición y no han convocado ninguna reunión del Comité de Seguimiento Covid para que entre todos los partidos se puedan consensuar medidas a adoptar para encarar la pandemia y evitar contagios".

El PP ha solicitado en dos juntas de portavoces la convocatoria de este Comité y como respuesta a su requerimiento "solo ha recibido el silencio y la falta de trabajo que siempre muestra Serrano y su equipo, en un nuevo intento de coartar el papel de la oposición en un asunto de tanto calado social como es la gestión de la pandemia".

Para el PP, esta actitud "constituye una falta de respeto a la lealtad institucional que debe regir en las administraciones y quiebra el proceder que el equipo de José Ballesta siempre siguió durante la gestión de la pandemia por parte del PP, ya que siempre hizo partícipes a todos los grupos de las decisiones acordadas y les invitaba a participar y realizar propuestas y sugerencias, una fórmula que no aplica el actual gobierno de izquierdas".

Pérez ha lamentado que "la única información que ha suministrado el actual equipo de gobierno ha sido un informe epidemiológico elaborado por el Servicio Municipal de Salud y que fue pedido previamente por el PP".

Los últimos datos facilitados por las autoridades competentes acerca de la evolución de la pandemia tanto en el municipio de Murcia, donde se han registrado 53 nuevos contagios en las últimas 24 horas; como a nivel regional, con 224 nuevos positivos, "invitan a actuar y tomar decisiones para reconducir la situación, justo lo que todavía no ha hecho Serrano ni ninguno de sus concejales".

Las autoridades sanitarias ya han advertido que esta deriva tendrá reflejo dentro de unos diez días en la presión hospitalaria, por lo que resulta indispensable actuar ya para corregir la situación. Por ello, el PP emplaza a PSOE y Ciudadanos "a que cesen su inacción y encaren la gestión de la pandemia en el municipio, una cuestión que no permite dilaciones ni anuncios vacíos, como acostumbra a realizar el tripartito de Podemos, Ciudadanos y PSOE".