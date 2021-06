Murcia propone la eliminación de las mascarillas en exteriores en julio

La Región de Murcia propondrá este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud que deje de ser obligatorio el uso de las mascarillas en espacios exteriores el próximo julio y que esa medida se adopte para el conjunto de España, en línea con lo dispuesto en otros países europeos, según ha anunciado el presidente murciano, Fernando López Miras.

López Miras, que ha firmado este martes con la patronal regional CROEM y la Fundación CEOE un acuerdo de colaboración para impulsar la recuperación de la economía tras la pandemia del coronavirus, ha dicho que esta comunidad está en condiciones para dejar de utilizar "muy pronto" la mascarilla en espacios abiertos, pero pedirá al Ministerio que se adopte esa decisión a nivel nacional porque el camino "hacia la normalidad es un proyecto que avanza a buen ritmo, pero que debemos afrontar todos a una".

"Es momento de dar un paso más, pero hay que hacerlo con cautelas" y atendiendo el criterio de los expertos sanitarios, ha añadido el presidente del Ejecutivo regional antes de insistir en la necesidad de que "esa cogobernanza de la que se habla pueda ser una realidad y actuemos como país, trabajando juntos y sumando esfuerzos e ideas para alcanzar el futuro que tanto anhelamos".

Audio









Para el presidente, el acuerdo suscrito hoy es una muestra del camino hacia la normalidad, en el que los sectores público y privado van de la mano en favor de la prosperidad y la salida de la crisis económica, social y sanitaria originada por el coronavirus.

Ha informado de que, a través del protocolo firmado con los empresarios, se pondrá en marcha el ‘Plan Sumamos’, un programa de colaboración para mitigar los efectos de la pandemia “compartiendo herramientas, amplificando mensajes, facilitando el acceso a la información a todos los trabajadores de las empresas de la Región y contribuyendo, en definitiva, a que entre todos superemos esta pandemia y que muy pronto nuestro tejido productivo recupere el pulso y el ritmo que tenía antes de la llegada del virus a nuestras vidas”.

El ‘Plan Sumamos’ contempla un conjunto de iniciativas mediante las que las empresas pueden ayudar, que van desde el testeo (prestando apoyo para la realización de test masivos en sus centros de trabajo, donando recursos, material y espacios); el rastreo (apoyando la adopción masiva de la aplicación Radar COVID mediante campañas de comunicación a los trabajadores, proveedores o clientes); iniciativas de comunicación o atención a los colectivos más vulnerables.

Un plan que, en palabras del presidente, “representa la unión de sus firmantes, pero también la confirmación de que trabajar por la recuperación de salud y economía no son objetivos separados”.

En este sentido, ha incidido en que “sin salud, no hay posible recuperación económica, y sin fortaleza económica será imposible hacer frente a las necesidades en el ámbito sanitario”, y ha añadido que “sin contar con los empresarios, es imposible lograr un desarrollo económico para el país”.

Ha recordado también la estrecha colaboración mantenida durante la pandemia entre Gobierno regional y empresarios, y ha puesto como ejemplo que el departamento de Salud Pública de la Región de Murcia ha intervenido en más de 400 empresas para el control de brotes durante la pandemia, en coordinación con los servicios de riesgos laborales.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“A día de hoy la Región de Murcia es la comunidad más segura de España y esto no es por casualidad, sino fruto de los buenos resultados de las medidas puestas en marcha por el Gobierno regional y de la responsabilidad de todos los murcianos y, por supuesto, de los empresarios”, ha remarcado el presidente, quien opina que “salud y economía no fueron en ningún momento rivales en la Región de Murcia, porque no estábamos dispuestos a renunciar a ninguno de estos dos ámbitos tan esenciales, sino a compaginarlos de la manera más segura y responsable posible”.

Entre otras medidas adoptadas en los últimos meses ha citado el Pacto Regional de Diálogo Social para la Reactivación Económica ante la pandemia de la Covid-19; el suscrito con el sector del cooperativismo y la economía social para avanzar en este sentido, la Estrategia Reactiva 2020, dos planes de rescate para el sector turístico y de hostelería, la Estrategia de Reactivación para el Empleo de Calidad en la Región de Murcia o el quinto Pacto por la Economía Social que se firmará en los próximos días.