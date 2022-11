Murcia programa una semana de actividades para empoderar a las personas con discapacidad

‘Empoderar a las personas con discapacidad y a su movimiento asociativo'. Este es el lema elegido este año por el Ayuntamiento de Murcia, en colaboración con el CERMI, paraconmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el próximo 3 de diciembre, con el objetivo de promover sus derechos y su bienestar en todos los ámbitos de la sociedad.

Por este motivo, el Ayuntamiento de Murcia, a instancias de la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales, ha programado una agenda de actividades que arrancará el próximo 29 de noviembre y se prolongará a lo largo de la semana.

Audio









Gala Homenaje a las personas cuidadoras

En concreto, el martes 29 de noviembre se va a celebrar la II Gala de la Discapacidad en el Teatro Circo de Murcia, de 18:00 a 19:30 horas. La entrada al evento será libre hasta completar aforo e incluirá diversas actuaciones musicales y teatrales que correrán a cargo de los usuarios de diferentes entidades de la discapacidad, así como la lectura del manifiesto.

Este año, la segunda Gala de la Discapacidad se realiza en homenaje a las personas cuidadoras por su dedicación, entrega, generosidad, compromiso y empatía. Cualidades que la concejala Paqui Pérez ha vuelto a poner en valor agradeciendo, una vez más, "la valentía, tenacidad, fortaleza y la enorme capacidad de adaptación que demuestran a diario las personas con discapacidad, las entidades y colectivos que les representan y, como no, sus familiares y cuidadores".

En este sentido, la edil Paqui Pérez ha destacado el importante papel que desempeñan las personas cuidadoras. "Un trabajo encomiable que es necesario reconocer porque, en muchas ocasiones, está infravalorado y sin la labor desinteresada y generosa de tantas buenas personas, el mundo sería un lugar mucho más feo".

Visita guiada a Mutantes

El mismo 29 de noviembre, a las 12:30 horas, se ha programado una visita guiada al Festival de Experimentación Artística Mutantes, en el Centro de Cultura Contemporánea Cárcel Vieja, dirigida a las entidades del CERMI Región de Murcia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









II Jornadas de Arte Inclusivo

El 2 de diciembre, la Plaza del Cardenal Belluga acogerá una serie de actividades en torno al arte y la cultura, en donde pintores murcianos como María José Caride, José Manuel Peñalver, Antonio Pellicer Zaragoza, José Miguel Masiá, Serene Sea, Javier Lorente, Gaby Guillén, Santi García Cánovas, Manuel Vacas, Juan Espallardo y Domingo Martínez Garrido rendirán homenaje al colectivo de personas con discapacidad, compartiendo una jornada de arte inclusivo en directo, que protagonizarán los artistas miembros de la Asociación para Personas con Síndrome de Down (ASSIDO), AFES Salud Mental Murcia y Comarcas, Asociación On Off Parkinson Región de Murcia y ASPAYM.

Durante las jornadas, que se van a desarrollar entre las 11:00 y las 14:00 horas, tendrán lugar diferentes eventos, entre ellos, las actuaciones del grupo Che Swing, del grupo de danza de ASSIDO y una exposición de pintura del artista Jesús Santos que lucha contra el párkinson apoyándose en el arte.

"Un día que recordaremos por la unión de diversas disciplinas artísticas bajo un mismo espacio al aire libre, fomentando la inclusión", ha señalado la concejala Paqui Pérez, quien ha anunciado que para el día 30 de noviembre, el Ayuntamiento de Murcia ha organizado, a través de la Oficina de la Bicicleta Murcia, una Ruta Inclusiva en Bicicleta que partirá desde la Glorieta de España a las 16:00h y finalizará en torno a las 18:00h, en la que podrán participar las personas con discapacidad del municipio.

Murcia se viste de naranja

El sábado 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad, a partir de las 18:00 horas, Murcia se vestirá de naranja iluminando de este color sus enclaves y espacios más emblemáticos, el edificio anexo al Ayuntamiento (Moneo), el Palacio Almudí, el eje peatonal de Alfonso X El Sabio y el cauce del río Segura.

Visita a Terra Natura

De forma paralela, el Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Pedanías y Barrios, que dirige la concejala Ainhoa Sánchez, ha programado durante los días 3 y 4 de diciembre actividades de ocio en Terra Natura, de 10:00 a 17:00h, con entrada gratuita para las personas que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, previa acreditación en las taquillas del parque. Las entidades de la discapacidad que así lo deseen podrán instalar sus casetas en el interior del recinto para ofrecer información al público asistente.

Actividades en Gran Vía

Para finalizar, el domingo 4 de diciembre, desde las 11 de la mañana hasta las 13:30h, la Gran Vía acogerá unas jornadas dedicadas a las entidades de la discapacidad, donde una veintena de asociaciones y colectivos desarrollarán numerosas actividades, dirigidas a niños, adolescentes y mayores, de sensibilización, dinamización ciudadana y facilitarán a la ciudadanía información sobre el trabajo que desarrollan, desde diversas vertientes, cada una de las entidades participantes, para mejorar la calidad de vida y la atención de afectados, familiares y cuidadores, para avanzar en la lucha a favor de la plena inclusión.