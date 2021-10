PP: "Los 3 primeros meses de trabajo de los murcianos irán destinados a pagar los excesos de Sánchez"

La portavoz del PPRM, Miriam Guardiola, ha asegurado que "los tres primeros meses de trabajo de los murcianos del próximo año irán destinados a pagar los excesos de Pedro Sánchez en los Presupuestos Generales del Estado", ya que la deuda aumenta entorno a los 7.000 euros por persona.

"Sánchez no se ha apretado el cinturón y ha disparado el gasto de manera irresponsable, aumentando en 108 millones de euros más respecto al último Gobierno del PP la partida a sufragar los gastos de cargos de los ministerios", lo que se sumará a "la brutal subida de impuestos de 80.000 millones de euros que van a tener que pagar todos los españoles", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

Además, la portavoz ha remarcado que "Sánchez solo beneficia de los que dependen su sillón y se olvida de regiones como la nuestra". "No se ha incorporado ni un solo euro para la recuperación del Mar Menor porque Pedro Sánchez no ha querido", a lo que ha preguntado "¿qué tiene que pasar más para que inviertan en el ecosistema, si después de dos meses de la visita de la ministra no hay ni una sola noticia de ella?".

Para Guardiola, "el Gobierno ha intentado salvar los muebles diciendo que van destinar 300 millones, pero mucho nos tememos que sea una mentira más porque en 2021, tras no incluir ni una partida al Mar Menor en los PGE, prometieron 143 millones que nadie ha visto".

De la misma forma, Guardiola ha denunciado los "olvidos imperdonables" del Gobierno socialista como los Cercanías, el Arco del Noroeste, el tercer carril de la A-7, la autovía del Bancal, la Ciudad de la Justicia de Cartagena, el Palacio de Justicia de Molina de segura, la Comisaría de Alcantarilla o el Cuartel de la Guardia Civil de Jumilla.

Guardiola, quien ha comparecido junto con el vicesecretario general de Sectorial y Desarrollo Económico del Partido Popular de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, tras el comité de dirección del PPRM, presidido por Fernando López Miras, ha asegurado que "no vamos a soportar otro ataque del Gobierno de España quien volverá a recortar el Trasvase Tajo-Segura por unas obras que suceden tras tener seis meses cerrado el acueducto por lo mismo".

Para Guardiola, esto demuestra la "incompetencia e ineptitud en la gestión del Gobierno central que no son capaces de acometer las obras cuando son necesarias para evitar el menor perjuicio a los ciudadanos", a lo que ha adelantado que "no nos vamos a quedar de brazos cruzados.

Por su parte, Marín ha asegurado que "los PGE son una farsa e irrealizables" porque los ingresos que prevé el Gobierno de Sánchez para recaudar por la vía fundamentalmente tributaria e impositiva, "en ningún caso van a poder ser realizados porque dependen del crecimiento económico y todos los organismos han recortado las expectativas del Gobierno de España".

De hecho, como ha asegurado el responsable de Economía del PPRM, el crecimiento va a ser menor, por lo que, en ningún caso, "se van a producir los ingresos que prevé el Gobierno de Sánchez, además de que no es cierto que se esté produciendo un notable incremento del PIB nacional".

Marín ha incidido en que la política de gasto de Sánchez, con un incremento del gasto en un 25 por ciento anterior a la pandemia, "va a generar un déficit de 300.000 millones de euros que van a pagar nuestros nietos", lo que a su juicio "es un es una política de gasto sin freno como la que ya se produjo en la época del presidente Zapatero y que acercó a España a una situación de quiebra".

Además, ha recalcado que con estos PGE "inoperantes, Sánchez es incapaz de generar empleo y, lamentablemente, seguiremos liderando la tasa de paro juvenil en toda Europa". Por lo consignado en el presupuesto "el tan anunciado bono de alquiler solo va a llegar a 66.000 jóvenes, a pesar de poder acceder a él 4,6 millones y solo uno de cada cuatro posibles beneficiaros del Ingreso Mínimo, unas 300.000 personas, podrán beneficiarse".

Marín ha denunciado que "en el PGE no se contempla la reforma del sistema de financiación autonómico, que debería ayudarnos a situarnos en la senda de crecimiento y tratarnos como ciudadanos de primera, como el resto de los ciudadanos de España". Además, que con este "sistema financiero económico injusto, caduco y arbitrario recibiremos 100 millones de euros menos que el año pasado", además de perder el fondo COVID para este año, a pesar de que los gastos se siguen manteniendo", ha concluido Marín.

