Murcia alegará opacidad e incompatibilidad entre planes cuenca en su recurso

La “opacidad y falta de transparencia” durante el proceso, la incompatibilidad entre el plan de cuenca del río Tajo y el del Segura o la necesidad de que los caudales ecológicos sean compatibles con el trasvase serán algunos de los principales argumentos que usará el Gobierno murciano en el recurso ante el Tribunal Supremo contra el plan hidrológico.



Así lo ha confirmado el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, al ser preguntado por los periodistas durante el acto de inauguración de una nueva residencia para personas con discapacidad en San Pedro del Pinatar con motivo de la publicación este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de esos nuevos planes de cuenca aprobados por el Consejo de Ministros.



Esa publicación es para Miras la "consumación del mayor ataque político, la mayor tropelía, el mayor perjuicio que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho a la Región de Murcia”, porque supondrá recortar a la mitad el agua que se podrá recibir anualmente a través del trasvase del Tajo al Segura.



Esa decisión, ha lamentado, “dejará a miles de familias en al calle” en todo el Levante y le privará de un “recurso esencial” porque “el agua en la Región de Murcia lo es todo”.



El recorte de los caudales travasables, ha advertido, no afectará solo a la agricultura, sino que, al caer la producción, se incrementarán los precios de los alimentos.



Por todo ello, Miras ha reiterado que ya se está trabajando en el recurso que se planteará ante el Tribunal Supremo y en el que se plasmarán diversos argumentos jurídicos, entre los que ha destacado la “opacidad y falta de transparencia” que ha rodeado al proceso de elaboración de los planes de cuenca.



Asimismo, ha considerado un potente argumento el hecho de que el plan de cuenca del Tajo es “incompatible” con el del Segura, tal y como advirtió el Consejo de Estado, por lo que no se podrán cumplir de manera simultánea.



Además, el Consejo de Estado apuntó también la necesidad de compatibilizar los caudales ecológicos fijados para el Tajo con el mantenimiento del trasvase, algo que no se ha cumplido al reducirse este a la mitad.



Por último, ha lamentado que esté previsto revisar en menos de un año las reglas de explotación del trasvase porque ello supondrá, ha dicho, que el Gobierno central vuelva a “decidir que llegue menos agua” a la región “sin documentos científicos” que avalen esa postura y solo porque “han decidido priorizar a unos españoles sobre otros”.



Miras ha insistido en que la comunidad autónoma no se va a rendir y en que el Gobierno central la tendrá “en frente” siempre que tome este tipo de medidas