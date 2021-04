PP: "Morán confirma que Sánchez va a cerrar el trasvase Tajo-Segura por un criterio estrictamente político"

El secretario Ejecutivo de Agua del PP en la Región de Murcia, Jesús Cano, ha asegurado que, tras sus declaraciones, "el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, confirma que Pedro Sánchez va a cerrar el trasvase Tajo-Segura por un criterio estrictamente político", informaron fuentes del partido en un comunicado.

"Pedro Sánchez tendrá que dar la cara ante los murcianos porque, con la modificación caprichosa de las reglas de explotación del trasvase, están haciendo un daño irreparable, no solo a la agricultura de la Región de Murcia, sino las economías de los hogares porque, tras su imposición, el agua será escasa y más cara", ha asegurado Cano.

Además, ha asegurado que "es una desfachatez y una tomadura de pelo que el PSOE culpe a Rajoy de la decisión política de Pedro Sánchez de cerrar el trasvase Tajo-Segura".

Para el 'popular', "Morán ha vuelto a mentir al igual que lo hizo con el informe fantasma del Consejo de Estado para no prorrogar el Decreto de Sequía", ya que "la decisión de reducir los envíos de agua obedece solo al criterio político y a un ataque orquestado contra la Región de Murcia" porque "no hay razones objetivas para justificar en estos momentos el envío de 27 hectómetros cúbicos en nivel 2: ¿por qué no son 20 o 29?".

Además, el responsable de Agua del PPRM ha incidido en que no tiene sentido que lleven a cabo estas modificaciones cuando se está trabajando en la Planificación Hidrológica del Tajo, por lo que "queda en evidencia que todo responde a las exigencias del Barón García Page, a quien ya prometió Sánchez en 2018 el fin del trasvase".

Al respecto, ha dicho que "Diego Conesa vuelve a demostrar que es un cero a la izquierda para el PSOE y para Sánchez", y le ha pedido que "la energía que gasta en hacer el ridículo la emplee en defender el trasvase de los ataques del Gobierno socialista". Cano ha incidido en que "estamos ante un momento crítico y es momento de unidad, pero en esa unidad en defensa del trasvase le costaría enfrentarse al PSOE y eso no lo va a hacer nunca".

Asimismo, ha remarcado que "la Ley del Memorándum ha demostrado ser la herramienta que la cuenca del Tajo y del Segura necesitan, puesto que se posibilita el trasvase cuando hay agua y se han cubierto las necesidades en la cuenca cedente", por lo que modificar las reglas del trasvase responde, a su juicio, "a la inquina del Gobierno socialista de Pedro Sánchez con la Región de Murcia y el Levante".