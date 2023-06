Miras pide que se le deje gobernar en solitario y VOX que venga Feijóo a negociar a Murcia

El presidente del PP en Murcia, Fernando López Miras, ha pedido este jueves que no se bloquee un Gobierno regional conformado solo por miembros de su partido, puesto que han logrado la mayoría de los diputados (21 de 45), mientras que su homólogo en VOX, José Ángel Antelo, ha reclamado que venga a negociar el líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, porque las decisiones "las toma él".



Ambos han coincidido este jueves en la 45 Asamblea General de la patronal murciana CROEM celebrada en Murcia y, en ella, López Miras ha señalado "que no hay tiempo que perder" y que es necesario que se forme un Ejecutivo autonómico "con fortaleza y solidez suficiente para tomar decisiones importantes".



Igualmente, ha recordado que su partido ha logrado casi la mitad (43 por ciento) de los diputados de la Asamblea Regional, y que no existe la posibilidad de que las formaciones de izquierdas puedan sumar más que el PP, una situación muy diferente a la de la Comunidad Valenciana, donde su partido ha tenido que llegar a un acuerdo de gobierno con VOX ante la posibilidad de una coalición entre el PSOE y Compromís.



Así, el líder de los populares murcianos ha esgrimido que "la voluntad de los ciudadanos de la Región de Murcia es que haya un Gobierno regional del Partido Popular", aunque ha matizado que "será necesario llegar a acuerdos para garantizar la estabilidad de la legislatura", debido a que no tienen la mayoría absoluta, y que para ello tienen la mano tendida.



Por su parte, Antelo ha remarcado que su partido ha conseguido el 18 por ciento de los diputados de la Asamblea Regional, y que en otras comunidades, como la de Valencia o Baleares, su partido ha entrado a formar gobierno con porcentajes del 12 y del 14, respectivamente.



Según el dirigente de VOX en la comunidad murciana, "es muy complicado entenderse con un PP que tiene 45 opiniones diferentes, por cada uno los municipios de la Región, y 17 para cada una de las comunidades autónomas".



En este sentido, ha vuelto a hacer hincapié en que Feijóo está utilizando a Murcia como campo de pruebas y le ha pedido que venga a negociar directamente él, ante la incapacidad del PP local, y ha subrayado que no barajan la posibilidad de unas nuevas elecciones autonómicas.