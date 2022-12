Miras critica ausencia propuestas PSOE al no ir a reunión sobre presupuestos

El presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, ha lamentado que el PSOE no haya querido acudir este martes a la ronda de contactos para negociar los presupuestos de 2023, una actitud que, en su opinión, demuestra su falta de propuestas para la región.



En declaraciones a los periodistas antes de participar en la reunión del patronato del Museo Salzillo, Miras ha considerado que el rechazo de los socialistas murcianos a participar en la reunión propuesta para tratar los presupuestos “destapa una mentira más” de ese partido, que hace semanas anunció en rueda de prensa que tenía un proyecto de presupuestos para la región.



“Hoy les cito en la sede del Gobierno de la Región de Murcia, una semana antes de que concluya el plazo de enmiendas para tener un tiempo prudencial para poder pactar esos presupuestos y lo que dicen es que no vienen a esa reunión”, ha lamentado.



Con esa actitud, ha añadido, “no le están dando la espalda al Gobierno de la Región de Murcia”, sino a todos sus ciudadanos y a unos presupuestos “que son buenos en un momento complicado”, tras la crisis del coronavirus y con una inflación desorbitada.



Los presupuestos, ha recordado, son los más altos de la Región de Murcia, por lo que ha pedido a los ciudadanos que analicen y valoren esa forma de hacer política del PSOE.



También Podemos ha renunciado a acudir a esta reunión, lo que para Miras denota que ambas formaciones “son lo mismo”.



Preguntado también por la demanda que interpuso contra el portavoz parlamentario del PSOE, Francisco Lucas, al que pide una indemnización de 30.000 euros por llamarlo “capo de la mafia” tras la fallida moción de censura de marzo de 2021, Miras ha subrayado que “difamar, mentir e insultar no debería salir gratis”.



El PSOE, ha advertido, solo sabe hacer política de esa manera, cuando esta se debería hacer “desde el diálogo” y discrepando “con respeto y argumentos”, y no con insultos