Miras asegura que forjar un pacto nunca ha sido sencillo

El candidato del PP a presidir la Región de Murcia, Fernando López Miras, se ha comprometido a basar su mandato durante esta legislatura en la aprobación de grandes pactos para proteger el Mar Menor, mejorar la educación y modernizar la economía, al tiempo que luchará por la “igualdad” tanto de los ciudadanos, como, en clave nacional, de las comunidades autónomas, frente al discurso soberanista.



Así lo ha expresado durante la primera sesión del debate de investidura, al que López Miras se enfrenta tras el intento fallido de comienzos de julio, cuando no logró el apoyo de Vox para ser presidente, ya este respaldo estaba sujeto a que los de Abascal entraran en el Ejecutivo regional, a lo que el PP se negó.



Por ello, Miras ha arrancado su discurso reiterando su intención de haber gobernado en solitario, que considera “la opción más adecuada” en base al resultado electoral del pasado 28 de mayo, donde el PP obtuvo 21 de los 45 escaños en liza, a solo dos de la mayoría absoluta.



Ante la negativa de Vox a apoyar su investidura sin entrar en el Ejecutivo, ha dicho, la opción más “responsable” era la que se ha tomado: acordar la entrada del partido ultra en el Ejecutivo que, según el acuerdo suscrito ayer en la propia Asamblea Regional, ocupará las consejerías de Fomento y de Seguridad, Interior y Emergencias, esta última, con rango de vicepresidencia.



“El resto de gobiernos autonómicos se han conformado, lo que no hacía sino aumentar la desventaja de la Región de Murcia respecto a otros territorios que ya avanzaban. No voy a dejar que la Comunidad quede descolgada en el desarrollo de nuevas políticas y planes para lograr un avance que la sociedad nos demanda y nos exige”, ha subrayado.



Así, en esta legislatura en la que compartirá gobierno con Vox, ha reiterado su compromiso, avanzado en el primer discurso de investidura del pasado julio, de articular sus políticas en base a cinco ejes principales, el primero de ellos, el de la Educación, poniendo el foco en atajar el abandono escolar y en atender a los menores con dificultades especiales de aprendizaje.



También se ha comprometido a aprobar una “Estrategia por la Educación” basada en “la libertad de las familias”, el valor del esfuerzo, del mérito y del trabajo de los alumnos, el prestigio social de los docentes y la modernización de infraestructuras.



Como segundo eje ha situado la “modernización económica y productiva” de la Región de Murcia, apostando por el desarrollo tecnológico y por la colaboración entre ciencia y empresa.



En tercer lugar, se ha comprometido a simplificar la administración, y como cuarto eje ha destacado la protección del Mar Menor, el punto que ha generado mayor controversia durante las negociaciones para formar gobierno con Vox.



Esa protección viene recogida de manera genérica en el acuerdo suscrito ayer por ambos partidos y en su discurso de este miércoles, Miras ha asegurado que será “inflexible en la recuperación del Mar Menor”, un compromiso, ha dicho, “incuestionable”.



“Quiero que la próxima legislatura sea la de la consolidación de la recuperación del Mar Menor. Queda mucho por hacer, tenemos grandes pasos por dar”, ha subrayado.



Por último, el quinto eje será el de la promoción de la juventud, para lo que se ha comprometido a aprobar un “Pacto Intergeneracional por la Juventud” durante sus primeros cien días de Gobierno para mejorar las capacidades de emancipación, inserción en el mundo laboral, acceso a la vivienda o respaldo financiero.



Esta perspectiva regional, ha dicho, se conjugará con la defensa de la "igualdad de los españoles y la unidad de nuestro país” ante el desafío de los partidos independentistas catalanes.



“Una tarea a la que me dedicaré será la de asegurar la plaza que corresponde a la Región de Murcia y a sus ciudadanos”, ha subrayado, al tiempo que ha asegurado que no tolerará “que haya españoles de primera y de segunda” en función del territorio en el que viven.



En este sentido, ha indicado que no va a aceptar "que haya autonomías a las que se otorgue un estatus ‘nacional’ en perjuicio de aquellas a las que se condena a un menor desarrollo, a una menor financiación, a una limitación de su capacidad de crecimiento”.



También ha renegado de que se otorgue “la capacidad de decidir por todos desde la minoría, que se contemple siquiera la opción de discriminar a unos españoles frente a otros, o de negociar una amnistía que no cabe en la Constitución. Es inaceptable”.



Miras ha dedicado parte de su discurso, que ha durado apenas 25 minutos a pesar de que no tenía límite de tiempo para su intervención, a criticar los “años de mala gestión en el Gobierno central, que han conducido al país a una situación sumamente compleja”, así como a alabar las propuestas del PP nacional para alcanzar “soluciones basadas en pactos de Estado” para “avanzar como nación sin dejar a nadie atrás, propiciando el bienestar común”, al estilo de los Pactos de La Moncloa de 1977.



“En la Región de Murcia sabemos bien lo que es enfrentarse a un gobierno en Madrid que toma las decisiones pensando sólo en clave política de supervivencia; y que Pedro Sánchez pueda seguir siendo el inquilino de la Moncloa va a tener un alto coste para todos, sobre todo para nosotros, los que vivimos en la Región de Murcia, porque su único asidero son aquellos partidos minoritarios que quieren destruir nuestro modelo de país”, ha lamentado.