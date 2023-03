Miras anuncia una nueva convocatoria con 8 millones para la incorporación de 200 jóvenes al sector agrario

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunció hoy el lanzamiento de una nueva convocatoria de ayudas para la incorporación de cerca de 200 jóvenes al sector agrario, a la que se destinarán 8 millones de euros con el objetivo de “impulsar el relevo generacional”. El Boletín Oficial de la Región de Murcia publica hoy la orden de bases de esta nueva línea, cuya convocatoria se publicará la próxima semana.

El jefe del Ejecutivo regional visitó las instalaciones del Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias (CIFEA) de Torre Pacheco, donde explicó que estas subvenciones suponen “apostar de forma decidida por garantizar la llegada de más jóvenes al sector y por dar herramientas y formación a aquellos que quieren seguir trabajando la tierra”.

“Vamos a incrementar las subvenciones básicas desde los 22.500 euros a los 27.500 euros, va a haber ayudas para mujeres que se quieran incorporar al mundo rural, y también para agricultores y ganaderos que decidan desarrollar sus explotaciones en zonas despobladas o de montaña”, anunció el presidente. También se recoge un incremento de la ayuda en función del tamaño de la explotación, y se establece que la cuantía máxima a percibir es de 67.000 euros

El Gobierno de la Región de Murcia ha impulsado en los últimos siete años tres líneas de ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores, destinando para ello 27,2 millones que han contado con 794 beneficiarios.

López Miras recordó que en el CIFEA “no sólo se da formación y se avanza en la innovación de la agricultura de la Región, sino que se ha convertido en el auténtico laboratorio del Campo de Cartagena, y por tanto, en el laboratorio de la Huerta de Europa”.

Sobre los avances aplicados gracias al trabajo de centros como el CIFEA de Torre Pacheco, el jefe del Ejecutivo señaló que “el presente y el futuro de la Región dependen de nuestro sector primario, por eso es importante que impulsemos una agricultura basada en la innovación, en la tecnología y en la formación de aquellos que deben producir, exportar y alimentar a medio mundo”.

Finalmente, López Miras recordó que las las ayudas que favorecen la incorporación de jóvenes o el continuo desarrollo tecnológico de la Región en materia agrícola “son iniciativas muy importantes, pero no servirán de nada si no tenemos agua. No servirán de nada si se confirman los planes del Gobierno central y de Pedro Sánchez de recortar al 50 por ciento el trasvase Tajo-Segura, tal y como aprobó el Consejo de Ministros”.