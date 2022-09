Miras anuncia que el Gobierno Regional aprobará este jueves deflactar IRPF para ayudar familias

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha anunciado este miércoles, en la sesión de control al Ejecutivo, que el Consejo de Gobierno aprobará mañana, jueves, la deflactación del IRPF para ayudar a las familias.



Durante su comparecencia en la sesión de control de la Asamblea Regional, López Miras ha señalado que este descenso del IRPF será el segundo mayor de todas las comunidades autónomas por detrás de Madrid.



El jefe del Ejecutivo regional ha respondido así a la pregunta formulada por el portavoz del grupo parlamentario popular, Joaquín Segado, sobre cómo afectará a los ciudadanos de Murcia la subida de los precios.



En su intervención, López Miras ha asegurado que “la realidad es que las familias cada vez lo están pasando peor y ya no se puede ocultar”, ya que la inflación está “desbocada”, y ha explicado que cuando sube el coste de la vida “la lógica dice que lo que hay que hacer es bajar los impuestos”.





Por otra parte, el diputado del grupo Liberal, el ex de Cs Francisco Álvarez, ha interrogado al presidente sobre su opinión respecto a la decisión del Gobierno de negar, en contra de los criterios técnicos, el trasvase de agua necesario para regadío.



Álvarez ha advertido que los murcianos “no tolerarán más agravios revanchistas de Pedro Sánchez y menos cuando está en juego el futuro de la Región de Murcia”, y ha criticado la “voluntad caprichosa” de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.



Por su parte, López Miras ha dicho que esta decisión deja entrever el cierre definitivo del trasvase Tajo-Segura, qué supondría “dejar en la miseria a miles de familias que viven de esta infraestructura”, y ha criticado que la respuesta del PSOE murciano haya sido “agachar la cabeza cada vez que hay un trasvase cero”.



El portavoz del grupo parlamentario integrado por los ex diputados de Vox, Juan José Liarte, ha preguntado al presidente de la Comunidad cómo está regulando el Gobierno regional las macro plantas fotovoltaicas en la comarca de Cartagena.



Sobre este asunto, López Miras ha apuntado que las plantas que generan más de 500 MW de potencia son competencia del Gobierno central. No obstante, ha reiterado su apuesta por la energía fotovoltaica y se ha mostrado convencido de que en 10 años la Región de Murcia conseguirá la autosuficiencia energética gracias a la energía solar, desde el respeto al medio ambiente.



Por otra parte, la diputada de Podemos María Marín ha preguntado sobre la adopción de medidas para ayudar a las familias y empresas de la Región de Murcia en un contexto económico marcado por la inflación, lo que ha originado un rifi-rafe entre ambos, ante los comentarios de la parlamentaria morada sobre su ausencia durante la votación de la declaración del Mar Menor como parque regional.



“Estaba preocupada porque ha salido corriendo en la votación y no creo que haya sido para no salir en la foto votando en contra de proteger el Mar Menor”, ha dejado caer Marín en el inicio de su intervención.



A la pregunta de Marín, el presidente autonómico ha contestado que las medidas para ayudar a familias y empresas “ya las hemos adoptado y las vamos a seguir adoptando”, tras lo que la diputada de Podemos ha criticado la rebaja del IRPF en el tramo autonómico, pues supondrá 20 euros al año, y ha exhibido un billete por esta cantidad instando al presidente de la Comunidad Autónoma a que se lo quede, porque “lo que está haciendo con estos 20 euros es reírse de la gente, que no quiere limosnas”.



En este sentido, López Miras ha afirmado que el causante de la inflación es el Gobierno de España. “El gobierno de Sánchez ha aprobado 26 subidas de impuestos en tres años y ha recaudado 22.000 millones más por la subida de impuestos que han ido directamente a los bolsillos de los ministros”, ha apostillado.



Finalmente, el portavoz del grupo socialista, Francisco Lucas, ha preguntado sobre las medidas adoptadas por el Gobierno regional para garantizar la movilidad segura, sostenible y conectada, mostrando su preocupación por las afirmaciones, según ha dicho, del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre que la Región no necesitaba AVE ni autovías.



“Feijóo no podrá parar la llegada del AVE soterrado a Murcia porque llegará gracias a un gobierno socialista”, ha asegurado Lucas, a lo que el jefe del Consejo de Gobierno ha replicado que “donde va Feijóo, ya no se vota a Pedro Sánchez”.



López Miras ha cerrado la sesión recordando que hoy “hace 27 años que nació un murciano universal que dará el nombre del aeropuerto de la Región de Murcia”, en referencia al inventor del autogiro Juan de la Cierva.