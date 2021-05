Miles de regantes y agricultores se manifiestan en Región

Miles de agricultores y regantes, acompañados de centenares de tractores y camiones, se han manifestado este sábado en 16 municipios de la Región de Murcia en defensa del trasvase Tajo-Segura, ante el cambio de las reglas de explotación del acueducto y el aumento de los caudales ecológicos del Tajo que plantea el Ministerio para la Transición Ecológica. Una protesta que continuará en Madrid el 24 de mayo.

Las movilizaciones, que también se han desarrollado en diversos municipios de Alicante y Almería, se han iniciado alrededor de las 10 horas encabezadas por centenares de tractores, camiones y vehículos con banderas de España y cubiertos con pegatinas en las que se podía leer "Miles de agricultores al paro si recortan el trasvase" o "Menos trasvase, menos futuro".

Con sonoras pitadas, los manifestantes han recorrido las calles de diversos municipios, entre ellos, Alcantarilla, donde ha acudido el presidente regional, Fernando López Miras, junto al presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, así como diversos dirigentes del PP regional y local.

López Miras ha dicho que con las protestas de hoy se quiere "lanzar un grito de unidad y de fortaleza que no va contra nadie sino en favor de la Región de Murcia, y es el de que el trasvase no se puede tocar, que el plan del Gobierno central no se puede llevar a cabo, que no se pueden elevar los caudales ecológicos del tajo por cuestiones políticas y no técnicas, y que no se pueden cambiar de forma unilateral las reglas de explotación del trasvase".

"Lo de hoy es un grito de esperanza y optimismo porque la Región de Murcia quiere seguir siendo importante para España y para eso necesita el agua del trasvase", ha afirmado el presidente, quien ha agregado que no solo se reivindica el agua destinada a la agricultura sino que "está en juego la de abastecimiento de los hogares", como ha puesto de manifiesto la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

Así mismo, ha asegurado que Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía "están unidas" en esta reivindicación y no van a permitir que se deje a estas regiones sin agua.

PROTESTAS EN CARTAGENA

En Cartagena, más de 600 camiones, furgonetas y vehículos particulares han llegado, además de la ciudad portuaria, desde localidades limítrofes como San Javier o Torre Pacheco, para encontrarse en el monumento al submarino Isaac Peral, y desde ahí recorrer la ciudad y finalizar a las puertas de la Asamblea Regional, donde se ha leído un manifiesto.

El presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez, ha lamentado que “mientras que los ríos españoles vierten más de 26.000 hectómetros de agua al mar todos los años, aquí el déficit de la cuenca del Segura está cifrado en 400 hectómetros y, en lugar de resolverlo, lo que hacen es incrementarlo”. “Me gustaría dejar algo claro”, ha advertido, “esto es una cata, esto es un ensayo. Hoy arranca un movimiento que no lo va a parar nadie”.

El consejero de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo, que se ha desplazado a la protesta en Cartagena, ha instado a llevar a cabo el Plan Hidrológico Nacional para “distribuir el agua por todas las cuencas de una manera homogénea, que llegue el agua a todas las casas y a todos los campos de España”, y ha demandado al Ejecutivo central que “que deje de buscar confrontación entre comunidades autónomas”

A la marcha han acudido alcaldes de los distintos municipios del Campo de Cartagena, entre los que se encontraba la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, que ha expresado que “el Gobierno de España va a tener la sensibilidad suficiente para entender que no se pueden recortar caudales, que no se puede cerrar el grifo, porque estarían cerrando el grifo a un sector que ayudó a superar la crisis del boom inmobiliario”

El secretario general del Partido Popular y alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha puesto en valor que “en la Región depuramos las aguas residuales en más de un 90% y en el resto de España estamos en un 10%”, y ha afirmado que no entiende “cómo no está el PSOE en esta protesta, no se puede ser socialista antes que murciano, hoy tocaba estar aquí con los regantes y con la sociedad de Murcia”.

PROTESTA EN LORCA

En Lorca, una larga caravana con casi 200 turismos ha colapsado este sábado el centro de la ciudad para terminar en la plaza de España, frente al ayuntamiento, donde una representación de los manifestantes ha abandonado los coches para reunirse con los dirigente políticos que les han mostrado su apoyo, entre ellos López Miras.

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, del PSOE también ha acudido al acto y ha dicho que el acueducto es una infraestructura “irrenunciable”, tras lo que ha puesto de relieve que en el ayuntamiento de Lorca “no hay fisuras políticas a la hora de defenderlo”.

Entre los asistentes al acto estaban representantes de los grupos municipales del PP, PSOE y Vox, la única formación que ha lucido su propia pancarta, además de los presidentes de la patronal Ceclor, de la Cámara de Comercio e Industria, de la Federación de Asociaciones de Vecinos y de la asociación de Consumidores y Usuarios.

El presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca, Juan Marín, ha agradecido a todos “su solidaridad”, parapetado tras una pancarta en la que podía leerse “En el Levante, sin trasvase desierto y paro”, y ha explicado que el Ministerio de Transición Ecológica cada vez que habla del trasvase es “para mutilarlo o recortarlo, cuando es vida”.

“No solo es vida para los agricultores, es vida para toda la Región de Murcia y también para España”, y ha advertido de que si se cumple la hoja de ruta del Gobierno central “esto será un desierto en muy poco tiempo y se abrirán los grifos y no habrá agua para beber ni para ducharse”.

Ha añadido que “en España hay agua suficiente para todo el mundo y no hay guerra entre los agricultores, solo falta planificación y voluntad” para repartir los recursos existentes.