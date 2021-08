Miguel Ángel Ruzafa: “La catástrofe es que es la política se imponga a la gestión"

El Mar Menor sufre anoxia, lo que está provocando desde hace unos días la muerte de miles de peces cuyos cuerpos llegan a la orilla. Un hecho que ya había ocurrido en 2019, pero al que no se le está poniendo solución alguno.

En ‘Herrera en COPE’ hablamos con Miguel Ángel Pérez Ruzafa, catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia y portavoz del Comité Científico del Mar Menor que explica lo que está ocurriendo “el problema en origen es que hay una subida de nitrato importante por la actividad agrícola y esto empezó en los años 90” y que en la actualidad “el problema se acrecienta por el hecho de que el nivel freático está altísimo y no se rebaja y eso hace que también fluya agua, no solamente por lo que entraba anteriormente que eran los rechazos de la desalobracion de las aguas subterráneas, si no que ahora ya aporta también fósforo que al mezclarse con agua ,que pueden ser de origen urbano, es la combinación perfecta para que se dañar una zona”.

Además, añade Ángel que “en cuanto lleguen las altas temperaturas que reducen la solubilidad del oxígeno y aumentan la demanda de oxígeno, la necesidad de oxígeno, para degradar todo el excedente de producción primaria que tiene lugar en la laguna costera pues es la tormenta perfecta para que se produzcan eventos de anoxia”. Y concreta que “esto es algo que se da en muchísimas lagunas costeras de Europa pero el Mar Menor nunca los había tenido porque es un ecosistemas muy singular”.

Critica Pérez la forma en la que se está gestionando este problema señalando que “la verdadera catástrofe es que es la política se imponga a la gestión y que y que estemos más en juegos políticos y en sacar rendimiento político de las actuaciones y de los problemas que realmente sentarnos a plantearlos bien y encontrar la solución más adecuada”, por lo que asegura tener “las esperanzas muy justitas” en que se llegue a alcanzar soluciones por parte de los políticos.

Recuerda el catedrático de Ecología que “ya llevamos 20 años avisando que iba a pasar y cuando por fin pasó –en 2016- por las restricciones que se pusieron en 2017 dieron una recuperación muy franca en 2018, y ha estado viviendo de las rentas estos años porque en 2019 volvieron los vertidos y las entradas de agua y el Mar Menor ha estado relativamente bien, incluso recuperó bien de la anoxia anterior que produjo la Dana, que fue otra circunstancia extrema y, sin embargo, pues claro si los sistemas se siguen presionando y no se le ponen soluciones terminan volviendo a romperse quizá ya definitivamente si no actuamos pronto”.

Por último, señala Ángel que “este verano volverá a pasar más de una vez y a poco que vuelvan las condiciones adecuadas para ello, si suben las temperaturas y los vientos se ponen flojos de manera que la columna de agua no se mezcle bien y el oxígeno no llegue al fondo pues volverá a pasar. Y si hubiera otra Dana, y en septiembre es muy probable que vuelva a verla porque esta es una zona que tradicionalmente las ha tenido y, ahora por el cambio climático son cada vez más frecuentes y torrenciales, y se forma otra vez una capa de agua dulce en superficie volverá a ser la catástrofe que fue en 2019”.