McFadden enseña el camino del triunfo a UCAM CB en Burgos (84-102)

Sito Alonso decía en la rueda de prensa del pasado viernes, antes de subirse a la autobús para viajar a Burgos que siempre hay una primera vez y es que UCAM Murcia CB y el propio técnico universitario no conocían la victoria en el Coliseum burgalés, no ha habido que esperar mucho tiempo para estrenar su casillero de triunfos ya que en la jornada de este sábado ha llegado un triunfo importante que deja a los murcianos más cerca de la Copa del Rey de Granada aunque desde el club se sigue con la filosofía de no pensar más allá del próximo rival, que será el domingo, en el último partido del año en el Palacio, ante el Real Madrid.

El partido de este sábado ha tenido un protagonista especial en la figura del alero georgiano-norteamericano Thad McFadden, muy apagado en los últimos partidos y que regresaba a la que había sido su casa en las últimas temporadas. El retorno se ha producido por la puerta grande ya que, en los momentos en que su equipo estaba más atascado, ha cogido su "fusil" para encandenar una racha de 7 triples, sobre 9 intentados, que ha llevado a los suyos a tener el control del partido ante un rival que está muy lejos del que fue en las últimas temporadas y que además no ha podido contar con Vitor Benite, su capitán y líder.

Desde el salto inicial UCAM ha tenido el control del partido aunque las ventajas han sido mínimas y sólo en la recta final del segundo cuarto ha logrado abrir una brecha de 11 puntos (44-55) con la que se llegaba al descando pero transmitiendo sensación de superioridad ante un conjunto muy endeble y que se ha ido diluyendo con el pasado de los minutos.

Tras el descanso nada ha cambiado ya que la orquesta de UCAM CB se ha hecho más coral para ir ampliando su ventaja en el marcador hasta superar la veintena de puntos. En la recta final del partido el aliciente estaba en saber si McFadden superaría el récord de triples visitiendo la camiseta universitaria tienen Taquan Dean y Jarrel Eddie, que llegaron a los diez. En su vuelta a la pista el georgiano ha salido muy precipitado y a falta de poco más de tres minutos Sito Alonso ha decidio sentarlo y el público burgalés, con un comportamiento excepcional toda la tarde noche, le ha despedido con una gran ovación, al igual que ha sucedido cuando el sustituido ha sido Augusto Lima, dominador de los tableros.





Thad McFadden fue un problema para los de Maldonado, que no pudieron pararle, y el escolta georgiano terminó el partido con 29 puntos y 9 de 13 en tiros de tres.

El juego interior de UCAM Murcia hizo mucho daño con Dejan Kravic en pista en los primeros minutos, especialmente Augusto Lima, lo que obligó a Salva Maldonado a dar el relevo en la posición de pívot con Julian Gamble para intentar recortar distancias (13-14).

Fue entonces cuando el que tomó las riendas del partido fue Thad McFadden, que se reencontraba con su afición precisamente de la manera en la que tanto gustó en la grada burgalesa, con un 5/6 en triples, aunque los de Maldonado, lejos de venirse abajo, contaron con Gamble, que los mantuvo con 12 puntos en un cuarto.

La falta de anotación del club burgalés condicionó el segundo cuarto pues pasaron casi 6 minutos sin ver aro y, aunque consiguieron volverse, a agarrar al partido, otro parcial de 3-11 para cerrar el cuarto dejó el marcador decantado del lado murciano.

Los de Sito Alonso salieron a cerrar el partido con un parcial de 0-9 que sólo fue reflejo de lo que iba a ser un cuarto con un ritmo de anotación murciano por encima de lo normal, mientras que al San Pablo apenas se le veía confiado en ataque y con muchas dudas en defensa.

No cambió mucho el guión, los de Sito Alonso fueron cada vez a más mientras que San Pablo no bajó los brazos en ningún momento pese a que su rival fue superior en muchos del juego, especialmente en rebote y en acierto.

Con la cabeza puesta ya en Turquía, Salva Maldonado dio oportunidad a los jugadores menos habituales, lo mismo pensó Sito Alonso, cerrando el encuentro.









FICHA TÉCNICA

Hereda San Pablo Burgos, 84 (28+16+23+17): Kravic (10), Salash (0), Rabaseda (11), McGee (23), Renfroe () - cinco inicial - Queeley (1), Kullamae (0), Nikolic (6), Díez (0), Dalton (2), García (10) y Gamble (16).

UCAM Murcia CB, 102 (32+23+32+15): Davis (12), Webb III (14), Lima (10), Tylor (9), Rojas (9) - cinco inicial - Bellas (0), Malmanis (0), Radovic (10), McFadden (29), Cate (5), Czerapowicz (9), Vasileiadis (0).

Este triunfo coloca a Murcia en cuarta posición con un balance de 8 victorias y cinco derrotas con un basket average general de +88 puntos, a la espera de recibir el domingo al Real Madrid, visitar a Gran Canaria y comenzar el 2022 con la visita de Lenovo Tenerife al Palacio de los Deportes.