Maridajes perfectos con vinos de la Región de Murcia

La Región de Murcia es la Región de los 1.001 sabores, la Región de los vinos, de la gastronomía y de la combinación perfecta entre platos y vinos.

Si eres un amante del vino y del buen comer y te apasionan los maridajes, el sumiller, maître y barista Antonio Chacón nos explica en este artículo la variedad Monastrell, los vinos DO murcianos y con qué platos acompañarlos para tener una experiencia gastronómica única. ¿Quieres enamorarte del sabor de la uva murciana? ¡Te contamos cómo!

La Monastrell, la variedad predominante

Aunque la Región de Murcia goza de distintas variedades, la Monastrell es la predominante en nuestra zona.

Se trata de una variedad de uva tinta que da sus mejores resultados en zonas cálidas. Por este motivo abunda en el sureste español, principalmente en las Denominaciones de Origen de la Región de Murcia (D.O. Jumilla, D.O. Yecla y D.O. Bullas), en la D.O. de Alicante y en la D.O. de Almansa. Aunque también en zonas de Francia y otras partes del mundo como Australia y California.

En la Región se elaboran vinos de calidad, modernos, con carácter y expresión de zona y suelo y con buena graduación. Intensos de color, aromáticos, frescos, con acidez media y con la tendencia actual de maderizar menos. Aun así, encontramos elaboraciones con crianza en barrica, bien integrada en las tres denominaciones de nuestra Región y que, al paso del tiempo, tienen una muy buena evolución, llegando a suavizar su fuerza.

El resultado final depende mucho de la zona (Jumilla, Yecla o Bullas), la altura, el trabajo del viticultor, el enólogo, el coupage y tantos aspectos que hacen que encontremos una gama amplia a gusto del consumidor final.

Características de la Monastrell

La variedad Monastrell presenta unas características físicas, cuidados y resultados concretos. ¿Quieres conocerlos? ¡Sigue leyendo!

Bayas medianas de color azul oscuro

Racimos compactos y medianos

Resistente a las sequías y a plagas como el mildiu y el oidio

Porte erguido

Se suele cultivar en vaso

Poda corta, de buena tanicidad

Sabor intenso y aroma que recuerda a la picota madura con ribetes violáceos

En su maduración da como resultado una fruta muy dulce, de ahí que también sea apta para elaborar vinos dulces de alta calidad

Combina de forma excelente con la variedad Syrah

Platos que funcionan con la Monastrell

Aunque de forma general la Monastrell es una uva bastante versátil, sí hay alimentos que combinan mejor con los distintos tipos de esta variedad.

Con los vinos jóvenes de monastrell, intensos y estructurados van muy bien los embutidos de chato murciano, la cocina tradicional típica huertana, las verduras al horno…

Para aquellos que pasan por madera, encontramos auténticas joyas de la gastronomía regional: desde carnes a la parrilla de chato, cordero segureño, asados, o platos tradicionales como el gazpacho, tan arraigados en la zona de Jumilla o Yecla.

Maridajescon vinos tintos de la Región de Murcia

Tintos jóvenes. Embutidos de chato, algún queso murciano de media curación, ensalada de pimientos, zarangollo, arroz con pollo, cerdo, michirones, salchicha a la brasa con toques especiados y pimienta, algún pescado graso como por ejemplo el rodaballo.

Embutidos de chato, algún queso murciano de media curación, ensalada de pimientos, zarangollo, arroz con pollo, cerdo, michirones, salchicha a la brasa con toques especiados y pimienta, algún pescado graso como por ejemplo el rodaballo. Tintos con crianza en madera entre 6/12 meses. Arroz con conejo y caracoles, asados de cordero, solomillo de cerdo a la plancha, patatas asadas con toques especiados, estofados, guisos tradicionales más untuosos como las manitas de cerdo.

Arroz con conejo y caracoles, asados de cordero, solomillo de cerdo a la plancha, patatas asadas con toques especiados, estofados, guisos tradicionales más untuosos como las manitas de cerdo. Tintos con paso por madera intenso durante más de 12 meses. Carnes de ternera a la brasa, chuletón bien madurado, asados, guisos con fuerza, gazpachos con caza menor como la liebre o la perdiz, arroz con secreto y foie.

Carnes de ternera a la brasa, chuletón bien madurado, asados, guisos con fuerza, gazpachos con caza menor como la liebre o la perdiz, arroz con secreto y foie. Tintos dulces. Encuentran una armonía exquisita con los chocolates, bizcochos, mouse, tartas de chocolate negro y una maravillosa combinación con quesos, entre ellos pastas lavadas o azules.

Maridajes con vinos blancos de la Región de Murcia

Los vinos blancos de la región de Murcia son bastante afrutados y aromáticos, sobre todo las variedades viognier o sauvignon blanc, aunque las dos variedades blancas por excelencia son el macabeo y el airén.

Aun así, combinan de maravilla con pescados como la lubina, dorada, mújol, lecha… Además de ensaladas, pastas y, dependiendo de la intensidad, también funcionan con caldero y arroces con pescado en general.

Platos y alimentos característicos de la Región de Murcia que combinan con los vinos murcianos

Los vinos blancos, rosados, tintos jóvenes, con madera o dulces combinan bien con los siguientes bocados murcianos:

Marineras, matrimonios, hueva y mojama con almendras fritas, arroz caldero, langostinos del Mar Menor hervidos, dorada a la sal de San Pedro del Pinatar, arroz con conejo, embutidos de chato murciano, michirones, zarangollo, chiquillo a la plancha, patatas asadas, patatas cocidas con ajo, gazpachos del Altiplano, tomate partido con bonito y aceite de Ricote y los dulces típicos como el paparajote o las torrijas.

¿Y tú? ¿A qué estás esperando para probar los maridajes de la Región de Murcia y disfrutar de todos sus rincones?

Costa Cálida – Región de Murcia te hace feliz.