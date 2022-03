Mariano García: "Había que pelear hasta morir"

El fuentealameño Mariano García, nuevo campeón mundial de 800 metros en pista cubierta con una marca de 1:46.20, destacó la resolución con que afrontó la final, achacó su victoria al trabajo realizado en los últimos años y anticipó que piensa seguir "como si no fuéramos nadie".

"Esta medalla es fruto de todo el trabajo que he hecho. Le he echado cojones y he dicho: hasta donde muera. He luchado por todos y no pienso cambiar, estoy muy a gusto así como soy", comentó tras la carrera.

No quiere dormirse en los laureles. "Hemos luchado, como siempre, y ahora hay que mejorar y seguir entrenando, voy a seguir como si no fuésemos nadie. Me gustan más las medallas que las marcas. Esta la voy a enseñar por el pueblo. Muchas gracias a toda España y felicidades a todos los padres", concluyó.

El estadounidense Bryce Hoppel (1:46.51) se alzó con la medalla de bronce por delante de Álvaro de Arriba, que redondeó el éxito español con una marca de 1:46.50 tras remontar seis puestos en la última vuelta.

La de Mariano García es la segunda medalla de oro de un atleta español en Mundiales el pista cubierta. Antes que él, sólo había sido campeón el lanzador de peso Manuel Martínez, en Birmingham 2003. En los Juegos Mundiales de París 1985, antecedente de los Mundiales, Colomán Trabado había ganado también un oro en 800.