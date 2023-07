Marcial Guillén muestra la vida inmigrante en los restos de la burbuja inmobiliaria

El fotoperiodista Marcial Guillén expone estos días en la Semana Negra de Gijón su trabajo “El chalet (Confinados en la vieja normalidad)”, que muestra las condiciones de vida de un grupo de inmigrantes refugiados en el esqueleto de hormigón de un edificio que no se llegó a finalizar por la explosión de la burbuja inmobiliaria, una trabajo con el que obtuvo una mención de honor en los premios Neutral Density.



A partir del 2018, florecieron en la costa del Mediterráneo edificios inacabados que se convirtieron en refugios de inmigrantes africanos que quedaron confinados durante los meses más duros de la pandemia de coronavirus a partir del 2020.



Cada noche al volver a su casa, Guillen veía que en esa mole de cemento sin paredes ubicada en el barrio San Pío X, junto a la autopista que une Murcia y Cartagena, “pasaba algo raro” y decidió investigarlo.



“La primera vez que entré creí que estaba en África, porque había un centenar de personas de Senegal, Gambia, Marruecos, Mali que hacían su vida cotidiana entre cartones y entonces quise documentarlo”, ha explicado Guillén, fotógrafo colaborador de la Agencia EFE.



El resultado fue un trabajo de cinco meses desde que se decretó el estado de alarma en marzo de 2020 en los que tomó unas mil quinientas instantáneas de las que una veintena conforman la exposición.



Fue una labor difícil porque primero hubo que romper la resistencia de aquellas personas que estaban en situación irregular a ser fotografiadas y luego tuvo que salvar unas condiciones de luz complicadas siempre a contraluz porque el edificio no tenía paredes, ha explicado.



La primera fotografía que tomó fue la de un hombre medio desnudo que se lavaba con un caldero de agua, mientras un joven subía corriendo una escalera, y la segunda muestra un ambiente con un reloj parado, un elemento que considera simbólico porque “en esos meses se paró el tiempo para todo el mundo”.



Casi todos los días Guillén iba a ese edificio, llevaba tabaco y algo de comida, y fue retratando la vida cotidiana, aunque la foto que quería conseguir era el momento en el que rezaban arrodillados de cara a la Meca.



Después de algunas semanas y tras hablar con el imán pudo hacer esa foto, en la que el grupo está arrodillado rezando de cara a la Meca, que ahora ocupa un lugar destacado en la exposición.



Después de la pandemia, el edificio fue desalojado por la Policía Local de Murcia, y algunos de los inmigrantes se fueron a Barcelona, Valencia o a Francia y otros deportados.



Guillen ha publicado sus fotos en El País, El Mundo, ABC o El Periódico de Cataluña y también en medios internacionales como The Guardian, The Times, The Washington Post, y Le Figaro.



“El chalet” también fue seleccionada para la sección Descubrimientos de PhotoEspaña.