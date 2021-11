El PP mantiene reuniones con los vecinos del ZigZag por los altercados e inseguridad en la zona

Los vecinos del entorno del ZigZag siguen, "seis meses después, denunciando altercados y reivindicando más control y vigilancia en esta zona durante las tardes y las noches de fin de semana", han señalado desde el Grupo Municipal Popular.

Los 'populares' han mantenido reuniones y distintas conversaciones durante estos meses con los vecinos del entorno del ZigZag, para escuchar sus demandas y exigir a los socialistas "que se centren en la seguridad de nuestros vecinos y den una solución real y continuada a esta problemática".

El PP lamenta que, desde que comenzaron los altercados, "el 'tipartito' continúa sin reaccionar y sin aplicar ninguna medida eficaz que resuelva esta problemática", por eso, "la coalición de izquierdas tiene que llevar a cabo de forma urgente una medida eficaz, proporcionada y permanente que resuelva esta situación. Han pasado meses con esta situación que está afectando a la vida de nuestros vecinos, a su descanso y a la convivencia vecinal", ha destacado José Guillén.

El PP tomó la iniciativa presentando una moción al Pleno de mayo, para demandar más seguridad para los vecinos en el entorno del ZigZag y pedir un plan especial que haga respetar las normas marcadas por las autoridades.

"Seguimos esperando y exigiendo soluciones para estos vecinos que no pueden descansar, no pueden acceder sus viviendas con seguridad los fines de semana y están soportando altercados directos e indirectos en este entorno. La incapacidad y la inacción del gobierno socialista no tiene límite, no son capaces ni de mantener la estabilidad en el municipio de Murcia. Los vecinos les piden acciones mientras ellos miran a otro lado", ha concluido José Guillén.