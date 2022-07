Madinat Mursiya y la paz de Tudmir

En este recorrido descubriremos el origen de la ciudad de Murcia, fundada y fortificada bajo el mandato de Abderramán II. Los grandes lienzos de muralla medieval nos llevarán al barrio de Santa Eulalia al interior del Centro de Visitantes Muralla de Santa Eulalia.

En el paseo a realizar pasaremos por los diferentes tramos de esta ciudad bien fortificada e inexpugnable hasta llegar al Museo de Santa Clara la Real que alberga en su interior no solo a las hermanas que lo habitan junto con sus obras de arte, sino que también comparten espacio con los restos arqueológicos del palacio hudí del s. XIII y una amplia colección de obras de arte religioso; una visita imprescindible para sumergirse en el pasado árabe de la ciudad.

Nos trasladaremos entonces hasta el arrabal de la Arrixaca, barrio medieval en proceso de excavación, donde se puede conocer la estructura y forma de vida islámica de la ciudad a través de sus restos arqueológicos recientemente descubiertos.

Y terminaremos esta visita llegando al único lienzo de muralla del siglo XII que se conserva al aire libre, el junto al Mercado de Verónicas. La ruta concluirá a unos pocos pasos de estos restos medievales, tras pasar por el paseo del Malecón, contemplando el Río Segura, su morisco azud, y el Puente de los Peligros, en la moderna pasarela de Manterola.

Recorrido

Plaza Belluga, Plaza Apóstoles, C/ San Antonio hasta Pl. Santa Eulalia donde visitaremos el Centro de Visitantes Muralla de Santa Eulalia. Después de esta visita nos dirigiremos por C/Rambla, C/ Saavedra Fajardo, y comentar brevemente la Iglesia de la Merced y la Universidad de Murcia (Facultad de Derecho). Tomando la C/ Merced llegamos a la Pl. de Santo Domingo hasta la Gran Vía Alfonso X el Sabio donde se encuentre el Museo de Santa Clara la Real. De aquí dirigiremos nuestros pasos por la Calle Santa Clara, cruzando la Gran Vía Salzillo hasta llegar a la C/ Portillo de San Antonio junto a la cual está el arrabal medieval de la Arrixaca. Después, continuaremos nuestro recorrido atravesando la Plaza de Santa Catalina y de las Flores en busca de la Muralla de Verónicas, junto al Mercado homónimo. Para culminar cruzaremos la C/ Pintor Sobejano para visitar el comienzo de El Malecón, cruzar la Pasarela de Manterola y poder admirar la bella estampa del río con su azud, Puente Viejo y Catedral al fondo. Podemos concluir la visita aquí o bien, si las circunstancias lo permiten caminar junto a los visitantes, cruzando el Puente Viejo hasta llegar a la Glorieta de España.

