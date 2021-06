Los sindicatos denuncian la ineficacia del SMS para actualizar la bolsa de verano

Un centenar de personas se han manifestado este viernes ante la consejería de Salud para exigir la actualización de la bolsa de trabajo para verano, fecha en la que se producen entre 10.000 y 12.000 contrataciones temporales para cubrir las vacaciones del personal sanitario.

Convocados por CCOO, UGT, Cesm, Satse, Faes, Csif y Usae, los manifestantes han exigido la dimisión del consejero de Salud, Juan José Pedreño, por la "mala gestión" que se ha hecho de las bolsas de trabajo en las distintas categorías profesionales, los fallos en la autobaremación y que los llamamientos para el verano se hagan con los datos de 2019.

Esta protesta se convoca después de que el Servicio Murciano de Salud (SMS) comunicara a las organizaciones sindicales en la Comisión Mixta de Bolsa que se paralizaba el proceso de publicación de las bolsas de trabajo para sacar los nuevos listados tras el verano.

Esta decisión, según los sindicatos, provocará que en las contrataciones estivales no cuenten los méritos acumulados desde 2019 por los integrantes de las listas, por lo que muchos de ellos no podrán trabajar o no podrán optar a un mejor puesto.

Durante la protesta, el secretario de Acción Sindical de Satse, Luis Esparza, ha asegurado que los trabajadores que han acumulado méritos que ahora no se les van a reconocer "no tienen la culpa de la mala gestión" del SMS de cara a una campaña en la que se suelen firmar entre 10.000 y 12.000 contratos, según sus cálculos.

Además, ha advertido de que esta decisión va a provocar que puedan faltar profesionales en algunas bolsas para cubrir las vacantes y que varios de los integrantes de las bolsas se vayan a otras comunidades autónomas.

Mientras, la secretaria autonómica de SAE, Elisa Romero, ha detallado que el SMS ha "truncado" las posibilidades de muchos de los trabajadores que han hecho un "esfuerzo" para mejorar su formación y han estado en primera línea contra el covid.

Por su parte, el secretario de Sanidad de CCOO, Miguel Ángel López, ha lamentado la imprevisión de los responsables de la consejería por no haber mejorado a tiempo el sistema informático que realiza la baremación de los integrantes de las bolsas, que no se actualizarán hasta el otoño, según sus estimaciones.

Mientras, su homólogo de UGT, Juan Crevillén, ha censurado la actuación del SMS, que ha generado que 2021 sea el primer año sin una bolsa actualizada en verano.

Finalmente, el diputado autonómico del PSRM-PSOE, José Antonio Peñalver, ha lamentado la "ineficacia" de la consejería de Salud por no haber mejorado un sistema informático "obsoleto" que hubiera permitido reconocer los méritos de los integrantes de las bolsas.

Los manifestantes, que portaban una pancarta con el lema "Por un trato digno a los trabajadores del SMS", han cortado durante unos minutos el tráfico en uno de los sentidos de la ronda de Levante.