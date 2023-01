Los profesores asociados de UMU y UPCT secundan la huelga para exigir su estabilización

Los profesores asociados de la Universidad de Murcia (UMU) y de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) han secundado este martes la primera jornada de la huelga indefinida convocada a nivel nacional para exigir la mejora de sus "precarias" condiciones de trabajo y una estabilización que ponga fin a su régimen de temporalidad.

En concreto, la huelga está convocada a nivel nacional con carácter indefinido y, en principio, se va desarrollar los martes, miércoles y jueves de todas las semanas hasta que el colectivo reciba una respuesta satisfactoria.

Cabe destacar que en la Universidad de Murcia hay 1.166 profesores asociados que imparten el 60% de la docencia en la institución; y en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) hay 155, temporales y asociados, tal y como ha hecho saber a Europa Press la portavoz de la Plataforma de Asociados y miembro de CSIF, Ana Aldaz.

En este sentido, Aldaz ha lamentado que los profesores asociados representan un colectivo que está "muy maltratado" en las universidades, al menos, desde 2010.

"Habitualmente, en el desarrollo de nuestro trabajo con la universidad, los asociados desarrollamos con carácter genérico funciones que están muy por encima de nuestro contrato y, al final, terminamos impartiendo docencia en igualdad de condiciones que el resto de compañeros de tiempo completo pero cobramos una miseria", ha explicado.

En este sentido, Aldaz ha recordado que el colectivo ha abordado la situación con el Gobierno central con el fin de negociar una mejora de las condiciones laborales y que se vieran reflejadas en la nueva Ley Orgánica de Universidades que está en fase de aprobación en el Senado.

"Hasta ahora, siempre nos habían escuchado y, por lo menos, existía un texto consensuado", según Aldaz. Sin embargo, durante la tramitación parlamentaria y el proceso legislativo, el texto ha quedado configurado de manera "muy diferente" a la estipulada inicialmente.

Así, el texto final propone que la universidad "se deshaga de los temporales y no tanto eliminar la temporalidad", lo que queda "lejos de la estabilización que se había prometido para un colectivo que lleva trabajando en fraude de ley desde 2010, como mínimo".

"Ahora, la disposición transitoria contempla, básicamente, que la universidad se compromete a eliminar la temporalidad y, prácticamente, a no dotarla de fondos ni ofrecer ninguna salida a las universidades", ha apostillado.

Todo ello, tal y como lamenta Aldaz, "implica dar la patada a los asociados porque no existe ninguna garantía para la estabilización de unos puestos que ya están consolidados porque llevamos años trabajando en fraude de ley".

Por ejemplo, Aldaz ha puntualizado que, en su caso particular, lleva trabajando 13 años para la universidad, lo que ya habría implicado su conversión en indefinida en cualquier otro trabajo temporal.

A este respecto, ha criticado que los profesores asociados no solo no son indefinidos, sino que están trabajando "por encima" de lo que contemplan sus contratos y no cobran lo que le correspondería. "Por tanto, ha llegado un momento en el que nos toca protestar", ha zanjado.

SEGUIMIENTO DE LA HUELGA

La portavoz de la plataforma ha explicado que ellos no son un sindicato y, por tanto, no cuentan con infraestructura, por lo que es difícil para ellos obtener datos del seguimiento de la huelga. No obstante, Aldaz ya ha tenido noticia de que la huelga ha registrado un seguimiento mayoritario en Almería y Valencia, donde la situación está "especialmente crispada".

Además, las características del colectivo también dificultan ese seguimiento. Y es que, por ejemplo, los asociados están contratados de forma temporal pero a tiempo parcial y, a lo mejor, algunos de ellos imparten su docencia concentrada en un solo cuatrimestre. "Todos apoyan la huelga al 100%, pero los que ya han impartido su docencia no van a dejar de ir a clase porque no tienen", ha aclarado.

La plataforma ha informado que, para secundar la huelga, el profesorado asociado tiene que informar a los directores de departamento y ha afirmado que "no está de más también hacerlo al decano de la Facultad".

"También es interesante informar a los alumnos y exponerles nuestra situación para que conozcan la problemática, esperando que nos apoyen y contribuyan con sus apoyos y quejas al vicerrectorado", ha explicado.

Para la plataforma, es "importante" dar visibilidad a esta movilización, tanto presencial como vía redes sociales. "Podéis poner carteles en vuestra facultad y hablad con otros asociados que conozcáis", ha explicado. En principio, la plataforma ha anunciado que intentará organizar movilizaciones que conjuntas, sobre las que irá informando.

Por parte del Vicerrectorado, existen unos servicios mínimos para el Personal Docente e Investigador (PDI) Asociado que se deben mantener. "Se considerarán en servicios mínimos a quienes deban participar en la realización de pruebas e incidencias evaluables que se hayan de realizar todos los martes, miércoles y jueves a partir del 31 de enero de 2023", ha añadido.

Asimismo, la plataforma estima "esencial" conseguir la máxima repercusión en estas primeras semanas. Aunque la huelga se ha convocado por tiempo indefinido, "secundarla no implica seguirla hasta el final", tal y como ha aclarado.

"En función de vuestra situación, podéis reincorporaros al trabajo cuando lo creáis conveniente, pero incluso así, es deseable que sigáis apoyando la causa en la manera en que podáis, con carteles, mensajes o acudiendo a las movilizaciones", tal y como puntualiza la plataforma.