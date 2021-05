Los Presupuestos 2021 superan el debate

El proyecto de presupuestos regionales para 2021 ha superado el debate de totalidad en la Asamblea Regional con los 23 votos a favor de los diputados del PP, los expulsados de Vox y los tránsfugas de Ciudadanos, entre ellos el presidente de la Cámara, Alberto Castillo.

Mientras, el diputado leal a Vox, Pascual Salvador, ha votado en contra de los mismos junto con PSOE, Podemos y los fieles de Cs, sumando 22 votos en contra.

El pleno ha aprobado la previsión de ingresos y el gasto global máximo establecido en los presupuestos y su distribución por secciones en cada consejería, así como el presupuesto de los distintos organismos y entes públicos.

Las cuentas continúan de esta forma con su trámite parlamentario con el plazo fijado hasta el 2 de junio para la presentación de enmiendas parciales por parte de los grupos parlamentarios.

Los 5.331 millones de euros de los presupuestos de este año, que suponen un aumento del 12% con respecto al 2020, “llegan muy tarde” al Parlamento autonómico, según ha reconocido el consejero de Hacienda, Javier Celdrán, que ha culpado del retraso al secretario general del PSOE, Diego Conesa, y a la coordinadora autonómica de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, por la presentación de la moción de censura.

“Hubo quien, egoísta e irresponsablemente, boicoteó las cuentas anteponiendo sus ambiciones personales a los intereses de los murcianos”, ha asegurado Celdrán, a pesar de que la fecha establecida por ley para la presentación de los presupuestos era el 31 de octubre del año anterior 2020 y la moción de censura se presentó el 10 de marzo de este año.

El objetivo de los presupuestos, en palabras del responsable de Hacienda, es el de “superar la pandemia, consolidar a la Región de Murcia como un espacio de libertad económica y dar facilidades a los inversores y a los que crean puestos de trabajo y riqueza”.

En lo que se refiere a ingresos, Celdrán ha remarcado que su aumento corresponde a las transferencias extraordinarias para la lucha contra la pandemia y a la mayor capacidad de endeudamiento para este ejercicio, ya que el resto de ingresos sufre una caída de 260 millones de euros.

Las cuentas contemplan la llegada de 350 millones de euros procedentes del Gobierno de España y 101 millones de euros de la Unión Europea para la lucha contra el covid-19, además de los 350 millones de euros que corresponden al margen adicional de gasto que tienen las autonomías del 1,1%.

Celdrán ha dedicado buena parte de su discurso a criticar que la Región es, “junto con Valencia, la peor financiada de España” y que la “financiación del Estado ni siquiera llega a cubrir el coste sanitario y social de la pandemia”.

Sin embargo, esta situación, ha asegurado el consejero, no va a impedir que impulsen “las políticas liberales que son las que hacen avanzar a las sociedades”, en referencia a la bajada de impuestos de la que hace bandera el Gobierno regional.

La diputada socialista Gloria Alarcón ha centrado sus reproches, por un lado, en que “unos presupuestos que llegan ocho meses tarde tengan un mes y nueve días para ser debatidos”, hurtando a la oposición “los tiempos para fiscalizar estos presupuestos” y, por otro, en la baja ejecución presupuestaria de las cuentas del año pasado, con un “50% en inversiones ejecutado, un 46% en educación o un 25% en agricultura”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de Podemos, María Marín, que, además, ha considerado que la rápida tramitación parlamentaria de las cuentas regionales supone “un ataque al periodismo y su trabajo”.

“Nunca jamás un partido que no tuvo ni un tercio de los votos en las elecciones gobernó de forma tan autoritaria”, ha afirmado, para añadir que la Asamblea Regional está “arrodillada” ante el Ejecutivo que controla el trabajo parlamentario.

La diputada del PP María Dolores Valcárcel ha insistido en el argumento de atribuir el retraso en la presentación de las cuentas a la moción de censura y ha estimado que “servirán de base para mejorar la calidad de vida” porque “generan certidumbre para los murcianos, aportan estabilidad, un futuro cierto, estable y viable para la Región y consolidan el modelo de libertad económica”.

“Son unos presupuestos que benefician a la clase media y trabajadora, que no quiere saber nada de moción de censura ni de rencillas partidistas”, ha expresado el portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Francisco Álvarez, para añadir que “lo que quieren es que no se les fría a impuestos, que no se recorten servicios básicos, recuperar cuanto antes la vida que tenían antes de la pandemia”.

Por último, el portavoz del grupo parlamentario Vox, Juan José Liarte, ha mostrado su deseo de “reducir aún más la presión impositiva y eliminar las subvenciones nominativas”, pero ha asegurado que han dejado a un lado sus preferencias ideológicas por responsabilidad con la gravedad del momento de la pandemia