Los populares en Murcia piden una junta de portavoces para hablar de movilidad

La portavoz del Grupo Municipal Popular, Rebeca Pérez, y los concejales Jesús Pacheco y Felipe Coello han presentado esta mañana las propuestas del PP murciano de cara al nuevo curso ante la llegada de septiembre.

Los ediles populares han lamentado la falta de proyecto que está evidenciando la colación de izquierdas de PSOE y Ciudadanos surgida tras la moción de censura que aprobaron con el apoyo de la extrema izquierda de Podemos.

La dejadez socialista ha paralizado a Murcia y ha alejado al municipio de la senda de la recuperación social y económica. Cinco meses después de la moción de censura el gobierno de PSOE y Ciudadanos se ha caracterizado por la parálisis, el retroceso y el bloqueo de proyectos estratégicos para el crecimiento y el desarrollo del municipio.

Esta conducta ha demostrado que la moción de censura solo obedeció a una trama de artimañas, mentiras, bulos y falsedades, ya que una moción de censura debe venir acompañada de un programa de gobierno alternativo, algo de lo que adolecen los socialistas y Ciudadanos, como ha quedado patente en estos meses.

Rebeca Pérez ha manifestado que “la dejadez de la izquierda está condenando a Murcia a un retroceso injusto que no podemos permitir. El municipio no puede seguir esta deriva hasta 2023. Desde el PP, guiados por nuestra vocación de servicio público para los vecinos, articularemos las medidas necesarias para que Murcia siga creciendo, pero de nada servirá si el equipo de gobierno no se pone a trabajar”.

El engaño que ha dejado sin obras a los colegios este verano, el recorte en las becas comedor, el desacuerdo para cerrar el Presupuesto, el retraso en el nuevo plan de movilidad y el rechazo de fondos europeos ejemplifican las políticas de la izquierda en el Ayuntamiento.

El hecho de que por primera vez en la historia del Ayuntamiento de Murcia la inmensa mayoría de las obras proyectadas en los colegios no se vayan a realizar constituye un hito gravísimo por el que el nuevo concejal de Educación, el socialista Antonio Benito, debe ofrecer explicaciones públicas y le instamos a que dé la cara.

En 14 de los 17 colegios anunciados por Benito no se han realizado obras. El 90% del presupuesto no se va a ejecutar y más de 625.000 euros quedan en el aire.

En cuanto a la movilidad, el PP sostiene la necesidad de que el municipio avance hacia un modelo de transporte que esté basado en criterios sostenibles y eficientes, en la línea de los postulados marcados por la Unión Europea.

Por otra parte, el PP exige al socialista José Antonio Serrano que convoque una Junta de Portavoces para dar cuenta del contenido de la reunión de hoy con representantes de Adif sobre la línea de alta velocidad, una infraestructura con un gran calado social y del que el PSOE debe dar cuenta.

Los populares exigen a Serrano que no mantenga con este tema la misma actitud que ha tenido durante todo el verano con la supresión del cercanías con Águilas después de no apoyar la moción que llevó el PP al Pleno para exigir el mantenimiento de esta conexión ferroviaria y guardar un silencio servil en lugar de defender los intereses generales de todos los murcianos