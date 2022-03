Los letrados de Justicia convocan una huelga para este miércoles y jueves

Los letrados de la Administración de Justicia están llamados este miércoles y jueves a la huelga "ante el incumplimiento de las promesas por parte del Ministerio" del ramo, informaron fuentes de la Unión Progresista de Letrados de Justicia (UPSJ) en un comunicado.

La movilización, de carácter estatal, está convocada por la UPSJ, con el respaldo de la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ), y conllevará la suspensión de los juicios y actuaciones en aquellas oficinas judiciales en las que el letrado ejerza su derecho a la huelga.

Este miércoles, si la huelga no es desconvocada, se concentrarán en la puerta de la Ciudad de la Justicia de Murcia, a las 11.00 horas.

Desde la UPSJ han señalado que se movilizarán "porque no queremos continuar en el diseño de una justicia 'low cost': un servicio público de calidad necesita profesionales adecuadamente retribuidos y considerados".

Entre las reivindicaciones, son dos las peticiones que los convocantes consideran "fundamentales". Una de ellas es el reconocimiento a una negociación colectiva propia, "un derecho fundamental que los letrados de la Administración de Justicia no tenemos".

"Nuestras asociaciones y sindicatos no se incluyen en las mesas de negociación y las cuestiones fundamentales que nos afectan profesionalmente se están discutiendo por los sindicatos generalistas, que no sólo no defienden nuestros intereses sino que además se utiliza esta situación injusta para sacar ventajas en favor de sus representados y en detrimento de nuestros intereses", ha indicado la Unión Progresista.

Otra de las motivaciones es que en el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia "se produce una circunstancia excepcional que no se da en ningún otro grupo de la administración pública que es que dependemos del Ministerio de Justicia, como cuerpo nacional, mientras que el resto de la oficina que dirigimos pueden depender de las comunidades autónomas, sin competencia sobre los Letrados".

"ADECUACIÓN" SALARIAL

Desde la organización han señalado que la reforma de la Administración de Justicia llevada a cabo en el año 2009 se apoyó en los letrados de la Administración de Justicia para agilizar y modernizar el funcionamiento de las oficinas judiciales, "trasladando muchas de las competencias que antes eran de los jueces a los letrados".

"En el 2009 se nos dijo que la situación económica del país no permitía en ese momento la compensación por las nuevas funciones asumidas. Diez años después, el Ministerio de Justicia no nos ha adecuado todavía el sueldo a las nuevas funciones que se nos otorgaron. La Ley de Presupuestos Generales del estado 2021 obligó al Ministerio de Justicia a negociar la adecuación salarial. Sin embargo, el Ministerio no ha atendido esa orden parlamentaria", ha añadido.





Asimismo, UPSJ ha asegurado que es "consciente" de la "complejidad" de la situación política, pero "debemos constatar que llevamos más de una década esperando respuesta del Ministerio a nuestras reivindicaciones y que éstas no han sido atendidas, a través del diálogo y el consenso, por todo ello ahora se nos obliga a ir a la huelga".

